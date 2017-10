Mašina se zakousla do střechy tribuny

Hradec Králové - Demolice fotbalové arény se rozběhla na plné obrátky.

Zkroucené plechy konstrukce střechy a mizící sedačky ze západní tribuny královéhradeckého fotbalového stánku. Takový obrázek se naskytne při pohledu do areálu malšovického všesportovního stadionu, kterému teď vévodí osmatřicetitunový stroj. Ten svými hydraulickými nůžkami „odstřihuje“ poslední památku po bývalém zastřešení západní tribuny.

„V těchto dnech je konstrukce střechy dole zhruba ze dvou třetin. Do deseti dní by pak měla zmizet již celá,“ uvedl mluvčí hradeckého klubu Milan Šedivý s tím, že příští zápas Votroků uvidí už fanoušci bez střechy západní tribuny.

První fáze demolice, která předchází výstavbě nové fotbalové arény, tak běží na plné obrátky.

Hradecká radnice počítá s tím, že do konce letošního roku nebude po západní tribuně ani památky. Tedy kromě valu, který však též následně ustoupí.

„Na podzim by se mělo odstranit vše, co je nad samotným valem západní tribuny, tedy střecha, sedačky, stánky,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

V průběhu příštího roku má odstartovat i proměna dominanty stadionu - legendárních lízátek.

Pohled na západní tribunu hradeckého všesportovního stadionu připomíná spíše místo katastrofy. Přesto jsou zdemolované sedačky a „rozstříhané“ plechy konstrukce střechy pro fotbalové fanoušky symboly toho, že se konečně dočkali. Po desetiletích čekání se hradecký stadion začíná měnit v moderní sportovní arénu. Těžká technika v těchto dnech likviduje západní tribunu, což je de facto startovní bod 550 milionové proměny malšovického fotbalového stánku.

Hrát se bude

Přestože po západní tribuně by do konce tohoto roku měl zbýt jen val, fanouškové mohou zůstat v klidu. Hradečtí Votroci na hřiště vyběhnou ve všech svých domácích zápasech. Ne jinak tomu bude i v příštím roce, kde by po získání posledního stavebního povolení od silničního správního úřadu, měla začít samotná výstavba nového stadionu. Fotbaloví fanoušci musí ovšem počítat se sníženou kapacitou stadionu. Jako dočasný „azyl“ jim totiž bude v průběhu prací sloužit východní tribuna.

Původní lízátka se pomalu loučí

Přes 42 let jsou dominantou stadionu i vysoké stožáry se světly - lízátka. V příštím roce by dva z nich v západní části měly projít kompletní proměnou. Symboly hradeckého stadionu, které mu též propůjčily přízvisko „Pod lízátky“, však i nadále zůstanou. Čeká je ovšem modernizace, ale také mírné snížení jejich dosavadní výšky.