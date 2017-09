Město proti podnikatelům? Přeměna Grandu je prý poškodí

Hradec Králové - Plánované změny u hradeckého Grandu se podnikatelům nelíbí.

KTERÁ ZVÍTĚZÍ? Městem preferovaná varianta 5B. Červená linka značí cyklopruhy.Foto: archiv Deníku

Chtěli vidět další návrhy, ale nedočkali se jich. Majitelé nemovitostí a podnikatelé z okolí královéhradeckého Grandu na středeční schůzce s vedením města a projekční kanceláří společnou řeč nenašli.

Lidem se nelíbí způsob, jakým chce město tento dopravní uzel v centru města přestavět a upozorňují na fakt, že posunutí jedné ze zastávek MHD blíž ke křižovatce ulic ČSA a Mostecké jim ztíží provozování živností.

Projektanti příchozím tvrdili, že jsou pro ně jejich výtky důležité a že potřebují vědět, v čem bude navržená přestavba, která má tento prostor udělat bezpečnější i hezčí, skřípat.

Jenže se ukázalo, že bodů, které způsobují nevoli místních, je hodně.

Problém bude se zásobováním, ale například také se zahrádkou místní restaurace. Majitel domu, ve kterém se nachází hotel Grand, upozorňoval například na zvýšený hluk, který přesun zastávky pod okna hotelu přinese. Další z příchozích zase podotkl, že zastavování autobusů zhorší statiku domů. Podnikatelé si také stěžovali na nedostatek prostoru pro vozidla, která zásobují jejich provozovny. V projektu je pro ně totiž vyčleněno jen deset metrů, což je místo zhruba pro dvě auta, přitom zásobování probíhá pro různé firmy často naráz.

Město chystá další jednání s obchodníky

Velké problémy bude mít v případě realizace návrhu restaurace Na Palmovce. Právě před ní by magistrát rád zastávku posunul. „Zásobujeme až třikrát denně, jednou týdně nám cisterna přiváží pivo a může to být častější. Už nyní se na to používá nejdelší hadice, která existuje. Nedovedu si představit, jak to bude probíhat, když tam bude zastávka,“ uvedla manažerka restaurace Na Palmovce Veronika Pavlová.

Náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09) prý už pověřil městského architekta, aby se konkrétně touto věcí zabýval. A řešit se budou i další podněty.

„Víme, co máme prověřit a upravit. Je jasné, že se musí rozšířit plocha pro zásobování,“ uvedl s tím, že chce místní pravidelně informovat o dalším vývoji. „Bude to často a bude to brzo,“ poznamenal s tím, že rychlost je místě – město totiž chce na modernizaci přestupního uzlu získat dotaci. Náměstek schůzku hodnotí pozitivně, ti, kterých se přestavba dotkne, však už tak nadšení nejsou.

„Chtěli jsme vidět další návrhy, ale ty nám neukázali. Například ten, ve kterém je zastávka plánovaná u České spořitelny. Myslím, že se rozhodli, vybrali si variantu a nás pozvali jen, aby se neřeklo. Jednání neprobíhalo podle mých představ. Na naše výtky reagovali útočně,“ dodala Veronika Pavlová s tím, že další problém restaurace Na Palmovce bude při přesunutí zastávky kouření na zahrádce a před restaurací.

Podle nového protikuřáckého zákona se totiž nesmí kouřit v restauracích a zapálená cigareta na zastávce přijde kuřáka až na pět tisíc korun. Náměstek Vedlich však kontruje. „Musíme si uvědomit, že se jedná o velmi cenný prostor, jeho úprava je důležitější než kouření. Musíme si dát na misky vah, co je důležitější,“ uzavřel.

O přestavbě

O přestavbě dopravního uzlu u Grandu se hovoří roky. Nyní společnost AF-CITYPLAN vytvořila 11 návrhů, jak by mohl vypadat. Město vybralo ten, který přesouvá zastávku od Grandu blíž křižovatce ulic ČSA a Mostecká. Proti je Komise pro dopravu i obchodníci.