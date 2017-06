Město se zbaví chátrající chaty

Hradec Králové - Co s nevyužívaným, ale poměrně lukrativním majetkem? To v úterý vyřešili hradečtí zastupitelé. Rozhodli se prodat chatu Květa, která se nachází v Peci pod Sněžkou.

Květa v Peci pod SněžkouFoto: Archiv

Ještě na začátku roku za ni Hradec chtěl minimálně osm milionů korun. Pak však přišla nabídka, které se nedalo odolat - 21 milionů korun. Podle zastupitelů byla tato částka adekvátní. V případě, že by chátrající objekt město místo prodeje pouze pronajímalo, připutovala by tato suma do hradecké kasy až za dalších šedesát let.