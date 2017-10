Město sní o nové ledové ploše. Našlo pro ni i místo

Hradec Králové - Magistrát chce vystavět nové kluziště.

Dvě ledové plochy na takřka stotisícovou krajskou metropoli. To je zatím smutný obrázek města, které se pyšní svoji sportovní historií a jež v poslední době zažívá velký hokejový boom. „Musím s politováním souhlasit, že dvě ledové plochy, které by sloužily nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti, jsou opravdu málo,“ říká náměstek hradeckého primátora a hobby hokejista Jindřich Vedlich, který, stejně jako i jiní milovníci jízdy na ostrých nožích, jen marně hledá skulinku v již tak nabitém rozvrhu obou hradeckých ledových ploch na zimním stadionu. Ten je bez nadsázky natřískaný a kvůli potřebám nejenom hokejového klubu, ale i krasobruslařů se v obou halách svítí hluboko do noci. O veřejném bruslení ani nemluvě. „Pokud okénko nenajdeme, jezdíme patnáct kilometrů do Mžan, kde mají malou nekrytou ledovou plochu,“ dodává náměstek.

A právě malé ledové kluziště v Mžanech uchvátilo magistrát natolik, že chce podobné hřiště postavit i v Hradci Králové. Dokonce má i vytipovaný pozemek. Pokud město svou vizi uplatní, měla by ledová plocha v příštích letech vyrůst na pozemcích Základní školy Štefánikova.

Hokej i volejbal

Pro výběr tohoto místa má město své opodstatnění: „Škola, která má kolem 900 žáků doposud nemá adekvátní venkovní sportoviště,“ nechal se slyšet náměstek primátora s tím, že v zimě by v dopoledních hodinách sloužilo hřiště škole a v odpoledních veřejnosti, popřípadě krasobruslařům. Podobné rozdělení by hřiště mělo i mimo zimní sezonu, kdy by se proměnilo na plochu pro házenou, volejbal, florbal či hokejbal.

„Předpokládám, že studie na toto hřiště, jehož výstavbu by z části mohly pokrýt dotace, bude hotova příští rok,“ uvedl náměstek primátora, s tím, že se město nechce vydat ve šlépějích Plzně či Brna, které pro milovníky bruslení zakoupilo umělou polymerovou „ledovou“ plochu.

Flošna neprošla

„O tomto nákupu zatím neuvažujeme. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že na umělém „ledu“ není bruslení takový požitek,“ dodal náměstek primátora a připomněl, že v nedávné minulosti byly na magistrátním stole plány, které počítaly s výstavbou nové ledové plochy vedle koupaliště Flošna. „V nich se počítalo s energetickým napojením na koupaliště. Ale kvůli velké finanční náročnosti se od tohoto projektu ustoupilo,“ doplnil Jindřich Vedlich.