Městští strážníci budou mít nová SUV. Snem je elektromobil

Hradec Králové - Hradec Králové je sice „placka", ale i tak se zde uplatní užitkové vozy typu SUV.

Ilustrační fotografie.Foto: Městská policie Hradec Králové

„Nejezdíme jenom po městě, ale zajíždíme i do okolních lesů a zahrádkářských kolonii, kde se auta do terénu s tužším podvozkem a vyšší světlou výškou hodí," obhajoval rozšíření vozového parku o další dva vozy SUV ředitel hradecké městské policie Miroslav Hloušek.

SPRÁVNÁ VOLBA

Dva automobily této kategorie již strážníci používají a osvědčily se. „Můžeme tak porovnávat. A za těchto klimatických podmínek jsou SUV rozhodně tou správnou volbou. Když jedete po polní cestě „klasickým" autem a je tam kámen, může se stát, že prorazíte olejovou vanu, nebo poškodíte tyč řízení. I proto jsou SUV do tohoto terénu vhodné" uvedl Miroslav Hloušek s dodatkem, že by oba zakoupené vozy by se měly vejít do jednoho milionu korun, a to včetně policejní výbavy a polepů.

I přes tuto obnovu vozového parku dál městští strážnicí pomýšlí i nad větší obměnou v podobě elektromobilů.

„Ano, je to naše vize. Před lety jsme již tato auta testovali, ale to byly ještě automobily se starším typem baterií. Ty působily jako malý tank, kam se urostlejší strážník jet tak tak vešel," uvedl ředitel hradeckých strážníků.

ELEKTOBUDOUCNOST

Podle něj jde však v elektromobilitě vývoj stále dopředu a vozy, které na jedno nabití najedou kolem 200 kilometrů, jsou pro strážníky ideální volbou.

„Stále narážíme na vysokou pořizovací cenu, která se pohybuje kolem 800 tisíc korun. Když odečteme státní příspěvek, který se pohybuje kolem 230 tisíc, tak se stále nedostaneme na ceny vozů se vznětovým či zážehovým motorem," dodal Miroslav Hloušek, který si umí představit, že v budoucnu by mohl vozový park hradeckých strážníků z poloviny postaven právě na elektromobilech.