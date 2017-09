Milovníci chilli mají dnes svůj den.

Hradec Králové - Až do pozdního sobotního večera patří letní kino Širák všem milovníkům chilli, dobrého jídla a dobré muziky. Už podruhé se tady koná „Chilli festival Mechov vol. 2.“

Sdružit lidi, kteří mají rádi pálivé jídlo, propadli chilli a nebo se o něj prostě jen zajímají, to je hlavní cíl festivalu, který představuje chilli produkty z České republiky, využití chilli v gastronomii a nabízí pestrou škálu občerstvení i kulturního vyžití pro všechny generace.



„My jsme s manželem milovníci chilli, sami jsme se pustili do vaření chilli omáček, kečupů a dalších dobrot, a protože jsme se chtěli podělit s ostatními o to, co nás baví, o naši lásku k chilli, tak jsme se rozhodli, že tady uděláme chilli festival, i proto, že ve východních Čechách nic podobného není. Spousta lidí má ráda pálivé, dobré jídlo, , takže jsme se rozhodli, že to zkusíme, loni to vyšlo, tak pořádáme letos už druhý ročník,“ říká Miroslava Pávková, která spolu se svým manželem Martinem festival pořádá.



Návštěvníci se můžou těšit v průběhu dne například na čtyři cooking show Jana Pavlase, „My Chilli a možná přijde i kouzelník,“ který ukáže, jak si třeba udělat doma dobrou základní chilli omáčku, a jak chilli využít v kuchyni. Součástí je hudební program, a vrcholem je soutěž v pojídání chilli, kde účastníci změří svoje síly co do pálivosti, budou ochutnávat různé druhy papriček a omáček.



„Ti nejodvážnější, kteří vydrží až do konce, můžou ochutnat až šesti a půl milionový extrakt z chilli,“ doplňuje Miroslava Pávková a dodává: „Máme samozřejmě po celou dobu festivalu zajištěn zdravotní dozor a samotní soutěžící mají připraveny takzvané brzdy, kdyby je to pálilo moc, máme i speciální roztoky na neutralizaci, abychom předešli zdravotním komplikacím.“



A jaký je letošní chilli hit? „Jednoznačně naložené papričky se solí, říká se jim mashe, naloží se a nechají se fermentovat 6 měsíců, ono to kvasí a vznikne z toho taková chutná kašovitá směs. Hodí se skvěle na vaření a dochucení jídel, není to tak silné jako paprička ale je to mnohem silnější než běžné chilli omáčky,“ říká Tomáš Koudela, který dováží chilli z celého světa.



„My chilli doslova milujme, léčíme s tím všechno, ať už jsme nastydlí nebo máme bolesti hlavy,“ pochlubila se paní Kavánková, která si spolu s manželem festival nenechala ujít. Na otázku, jak to u nich s láskou k chilli začalo odpověděla se smíchem: „Manžel nám vlezl do rodiny i s papričkami a už to tak zůstalo.“



Festival Chilli festival Mechov vol. 2. potrvá dnes až do večerních hodin.

Chilli Chilli papričky pěstovali Indiáni již v předkolumbovské době, a to už od 6. tisíciletí před naším letopočtem. Po objevení Ameriky je evropští, a zvláště portugalští kupci rychle rozšířili po celém světě, protože to už tehdy bylo velmi cenné koření.

Na světě je téměř 3 tisíce druhů chilli, a křížením stále vznikají další.



Jedny z nejpálivějších papriček mají svůj původ na indickém subkontinentu. Tamní chilli se honosí příznačným názvem Bhut Jolokia, tedy "chilli démon", a používá se jako donucovací prostředek, náplň do kouřových granátů, které používá místní policie spolu s vojenskými složkami.



Chilli působí velmi příznivě na lidské zdraví. Obsahuje kapsaicin, který kromě toho, že může za jejich pálivost, má spoustu léčebných účinků. Tím největším je schopnost ničit rakovinové buňky a bránit rozvoji nádorových onemocnění.



A co dělat, když sníte hodně pálivou chilli papričku? Bezpečně prý pomůže napít se mléka nebo smetany.