Mistrovství omezí dopravu v centru krajského města

Hradec Králové - Už v pátek odstartuje i v krajském městě mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017. Středobodem šampionátu bude zimní stadion v Hradci Králové a jeho okolí. O tomto víkendu se v Jiráskových sadech také koná Festival sportu.

Též se uskuteční slavnostní zahájení mistrovství, a to ve večerních hodinách před hradeckým zimním stadionem. „Vzhledem k tomu, že se očekává několikatisícová účast návštěvníků, opatření si vyžádá v době od 14. do 21. června také omezení dopravy zejména v centru města," uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková s tím, že bude v ulici Komenského veden provoz pouze jednosměrně, a to v úseku od křižovatky ulic ČSA a Rokycanova až po křižovatku s ulic Komenského a Ignáta Hermana. Jednosměrný provoz bude tedy veden od ČSA do ulice Komenského (ve směru k hradeckého okresnímu soudu), v opačném směru pojedou řidiči po ulici Ignáta Hermana. Dále pak bude v ulici Komenského platit zákaz zastavení.

Pro návštěvníky jsou připravena parkovací místa poblíž areálu malšovického stadionu. Policisté budou také dohlížet nad hladkým průběhem mistrovství. „Mistrovství Evropy se zúčastní dostatečný počet policistů ze všech policejních složek, kteří zaměří svoji pozornost na bezproblémový průběh mistrovství s ohledem na veřejný pořádek. Policisté se rovněž zaměří na zajištění dostatečného množství sil a prostředků s ohledem na ochranu takzvaných „měkkých cílů"," dodala Burýšková.