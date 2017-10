„Musíme táhnout za jeden provaz,“ tvrdí politici nejen kvůli dálnici

Královéhradecko - Po volbách chtějí společně znovu šlápnout do pedálů. Tentokráte i pro dálnici D11.

Jindy rivalové, kteří soupeří o přízeň voličů, v pondělí cyklisté v předvolebním pelotonu Deníku. Lídři kandidátek pro volby do poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji společně vyrazili po cyklostezce z Hradce do Smiřic.

Nezáleželo jim na tom, kdo vyhraje a dorazí do cíle první, to však o volbách, které Česko čekají za necelé tři týdny, neplatí.

Politici projeli ve směru navazující dálnice D11, jejíž dostavba je stále v nedohlednu. A právě doprava byla hlavním tématem, protože podle exkluzivního průzkumu Deníku obyvatele kraje trápí nejvíce.

Problém s přípravou liniových staveb je podle všech lídrů tak velký, že by prý po volbách neváhali kvůli jeho řešení opět šlápnout společně „do pedálů“.

„Je důležité táhnout za jeden provaz a nepolitikařit. Pokud nebude vize a specifikace priorit, nebude nikdy nic. Připravenost chybí, a to je základ,“ uvedla Klára Dostálová (ANO). Podle Jana Birkeho (ČSSD) je třeba schválit zákon o liniových stavbách.

Pomůžou na svět dálnici?

Politici se shodli, že příprava staveb je důležitá a proto je třeba přesně určit, které z nich jsou prioritou. „Strategie staveb se musí veřejně prodiskutovat, a to může udělat jen parlament. Musí se určit, které liniové stavby jsou prioritní pro stát,“ uvedl Ivan Adamec (ODS).

To je podstatné i podle Zdeňka Ondráčka (KSČM): „Strategie je nejdůležitější a musí o ní rozhodovat parlament, senát a prezident republiky. Strategie rozvoje musí být delší než je jedno funkční období. Teď to tak není a je to cesta do pekel, protože takto se nepostaví nikdy nic.“

Politici hovořili o jednání ekologických aktivistů, kteří komplikují pokračování některých důležitých dopravních staveb včetně hradecké D11. Například podle Kláry Dostálové (ANO) by měl v celé problematice více figurovat zdravý rozum.

Diskutovalo se však také o problému s výkupem pozemků. „Pozemky musíme získat, vyvlastnit. Ať se spory o cenu řeší u soudu. Pokud je to pro zem strategické, dejme peníze, tam je návratnost,“ nechal se slyšet lídr Starostů a nezávislých Josef Cogan, který na rozdíl od ostatních nesouhlasí se schvalováním strategie přípravy dopravních staveb. „Poslanci nemají sedět a hlasovat, co je a není prioritní, sněmovna má schvalovat zákony. Strategie se nedá schválit zákonem,“ uvedl.

K vyvlastňování by přistoupil i Leoš Heger (TOP 09), stát by však měl být tak velkorysý, aby to nebylo potřeba. „Občas je násilí užitečné, represe je někdy třeba a v této problematice to platí. Stát ale musí občanům dát i dobrou kompenzaci. Peněz není dost, ale stát je proti občanovi silný a měl by být také velkorysý. Měl by nabídnout dobrou cenu, aby se to občanovi vyplatilo,“ poznamenal. Proti je naopak Ivan Adamec (ODS).

„Pokud chceme, abychom byli státem vlastníků, což chceme, nemůže stát nikomu brát majetek. Musí se to udělat jinak. Pokud je stavba pro stát strategická, měla by platit pro vlastníky tvrdší pravidla,“ uvedl Ivan Adamec (ODS).