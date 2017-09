Na obloze nad Hradcem zazáří nejen Ukrajinci

Hradec Králové - Na leteckou přehlídku CIAF míří do Hradce letadla z jedenácti zemí. Přiletí britské Královské letectvo či Ukrajinci. Hlavní hvězda však musela být nahrazena.

Přílet IL-76 / Su24 / Su27 Ukrainian Air Force na CIAF 2017Foto: facebook

Již po čtyřiadvacáté ovládne o nadcházejícím víkendu hradecké nebe letecká přehlídka CIAF. Konat se bude jako obvykle na královéhradeckém letišti.

Návštěvníky čeká bohatý letový program, kde nebudou chybět vojenské stíhací a bombardovací stroje, ale třeba ani vrtulníky, sportovní akrobati či skupinová akrobacie nebo piloti Armády České republiky. Přiletí například dvojice letounů Eurofighter Typhoon. Návštěvníkům se předvede technika z 11 zemí, vrcholem letošního ročníku měl být bombardér Su 24M, nakonec však do Hradce nedoletí. Podle organizátorů ho však nahradí jiné zajímavé letadlo.

Policie posílí služby

Na oblíbenou přehlídku do Hradce přijedou tisíce lidí. I kvůli tomu dojde v okolí letiště k omezení dopravy. Na změny se musí řidiči připravit na Pouchově a ve Věkoších i v okolí letiště.

„Kromě žádosti o vzájemnou toleranci a ohleduplnost v silničním provozu a respektování pokynů policistů, prosíme řidiče, kteří přijedou do krajské metropole v úmyslu navštívit CIAF, aby k příjezdu využili buď trasu přes Pouchov nebo od Předměřic nad Labem. Hradečané se nejsnáze k areálu dostanou hromadnou dopravou, která bude v uvedených dnech fungovat rovněž ve vstřícnějším a upraveném režimu,“ uvedl tiskový mluvčí policie Jan Čížkovský, podle kterého zažije hradecká policie náročný víkend. Kromě letecké přehlídky se totiž v ulicích města chystají slavnosti královny Elišky, které také nalákají tisícovky návštěvníků. Policisté proto posílí služby.

„V souvislosti s konáním několika významných kulturních a společenských akcí budou hradečtí policisté posilovat běžný výkon služby, a to zejména dopravní policie. Policisté jsou připraveni řešit případné komplikace a problémy v dopravě a pomáhat návštěvníkům,“ dodal Jan Čížkovský.

Podle ředitele letecké přehlídky CIAF Aleše Cabicara bude čtyřiadvacátý ročník akce opět nabitý zajímavým programem. Po delší odmlce se na hradecké nebe navrátí Královské letectvo Velké Británie. The Royal Air Force přiletí s víceúčelovými letouny 4. generace Eurofighter Typhoon. Britské typhoony budou doprovázeny letounem King Air, na jehož palubě budou technici. „Typhoon patří mezi nejvyspělejší letouny této kategorie vůbec,“ uvedl Cabicar.

Bombardér Su 24M nakonec nepřiletí

Letošní rok je pro pořadatele akcí na královéhradeckém letišti tak trochu kom-plikovaný. Poté, co v polovině srpna na poslední chvíli zrušil svou účast na festivalu Hip hop kemp jeho headliner Common, musí ztrátu hlavní hvězdy řešit i pořadatelé CIAFU.

Do Hradce měl totiž přiletět ukrajinský bombardér Su 24M v barvách vojenského letectva Ukrajiny. Tento letoun byl v Česku jen jednou, a to v devadesátých letech právě v Hradci na CIAFU. Ředitel přehlídky Aleš Cabicar byl proto z příslibu, že bombardér letos přiletí, nadšený a považoval to za vrchol letošního ročníku.

Jenže kvůli technickým problémům nakonec letadlo z Ukrajiny nepřiletí.

Ukrajinci ho na přehlídce nahradí jiným strojem, druhým letounem Su-27UB.

„Toto letadlo už tady bylo loni, ale přesto je to jedna z nejlepších ukázek, které tu letos budeme mít. Je to moderní nadzvukový letoun,“ uvedl mluvčí akce Tomáš Otruba.

Armáda ČR v Hradci předvede stroje Mi-24, Mi-171. Zahajovacího průletu se zúčastní letouny JAS-39 Gripen, 2xL-159 ALCA a C-295M CASA. Belgie kromě vrtulníku A-109 předvede i dopravní letoun C-130J Hercules, premiérově se představí italská skupina Pioneer Team a dorazí i skupina Baltic Bees z Lotyšska. Dalším účastníkem letošního ročníku bude skupina Očovskí Bačovia ze Slovenska. V letové ukázce se předvede proudový letoun TS-11 Iskra.

Na letiště speciální linkou

Přehlídka CIAF potrvá celý tento víkend, letiště se pro návštěvníky otevře každý den v 8.00 hodin, letový program začíná v 11.00 hodin. Děti do patnácti let v doprovodu mají vstupné zdarma, jednodenní vstupné pro dospělé je 300 Kč. Kromě parkovacích míst na letišti organizátoři tak jako v předchozích letech domluvili kyvadlovou autobusovou dopravu z města za zvýhodněný tarif.



Na letišti se představí: JAS-39 Gripen, L-159 ALCA, AH-1S Cobra, C-295M CASA, Evektor EV-55 Outback, Flying Bulls, Fokker Dr.1, JAS-39 Gripen, Kluzák FOX, L-39 Albatros, Aero C-104, Mi-17, Mi-171Š, Mi-24/35, Mi-24/35, MiG-15 UTI, Sop-with Camel, Xtremeair XA41, Zlín Z-50, 4x L-13 Blaník, IL-76MD, Su-27, Su-27UB, TS-11 Iskra, BN-2 Islander, A109 Agusta, C-130 Hercules, L-39 Albatros, YAK-11, Eurofighter Typhoon, King Air B200, EXTRA 300.