Na rekonstukci Pražské třídy musí magistrát sehnat sto milionů

Hradec Králové - Dočkají se kuklenští obyvatelé rekonstrukce vytížené Pražské třídy? Město na ni bude potřebovat sto milionů korun.

Pražská třída v Hradci Králové.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Až sto milionů korun. Tolik chce investovat hradecký magistrát do oprav přetížené Pražské ulice – hlavního tahu hradeckými Kuklenami.

Silnicí denně projíždí tisíce aut a další budou přibývat - v momentě, kdy se na konci prázdnin otevře nový úsek dálnice D11.

„Ulice Pražská je městskou komunikací a její rekonstrukce tak bude financována z vlastních rozpočtových zdrojů města, případně spolufinancována prostřednictvím dotací. Dotační možnosti jsou aktuálně prověřovány," prozradil náměstek primátora Jindřich Vedlich. Peníze by město mohlo čerpat z integrovaných územních investic hradubické aglomerace.

Město má již zpracovanou studii na rekonstrukci a nyní zadalo zpracování dalších stupňů dokumentace.

„Ta bude zpracovávána tak, aby mohlo být přistoupeno k etapizaci a přednostnímu řešení rizikových úseků - zejména oblasti Anenského náměstí a lokality před základní školou," poznamenal dále Vedlich.

Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 100 milionů.

„Přesnější údaje budou známy až po dokončení dalších stupňů dokumentace," dodal Vedlich.

Kdy k rekonstrukci dojde, není nyní jasné. Někteří obyvatelé této lokality se obávají, že plány zůstanou jen na papíře. A upozorňují na další problém - rekonstrukce by pomohla krizovým místům - které zmínil výše náměstek Vedlich - ale nesníží počet aut, které Kuklenami projíždí.

Pro zklidnění dopravy v tomto místě je nutná jižní spojka. Plány na její stavbu v poslední době ožily, ale je jasné, že dříve než za dvanáct let stát nebude. Investor stavby - Ředitelství silnic a dálnic by mohlo začít stavět v roce 2027, hotovo by mohlo být o dva roky později. „Náklady na stavbu jsou 1,6 miliardy," uvedl Michal Doubek, investiční referent Ředitelství silnic a dálnic. Vzhledem k tomu, že ŘSD stavbu zaplatí, má však jisté podmínky. A to, aby město převzalo pod svou správu část II. silničního okruhu.