Na silnici pozor na nadměrný náklad

Hradec Králové - Od firmy Hapex ve středu v 10 hodin opět vyjede nadměrný náklad.

Výprava nadměrného nákladu z areálu podniku ZVU Strojírny Hradec Králové.Foto: Deník

Nádrž vyrobená ve firmě ZVU Strojírny se vydá na svou přes dvě stě kilometrů dlouhou cestu do Litvínova. Do města „chemie" by měla dorazit 8. dubna o půl páté ráno.

Náklad o délce soupravy 28 metrů, šířce 5,5 metru a celkové výšce 6,5 metru bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. I proto dojde na Hradecku a na Jičínsku opět ke krátkodobému přerušení dodávek elektrické energie.