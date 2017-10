Na verdikt musí náměstí čekat do jara

Hradec Králové - Oprava Velkého náměstí má již přes rok zpoždění. Územní rozhodnutí z Hořic by mohlo přijít za pár měsíců.

Obsáhlý spis zaměstnává úředníky hořického stavebního úřadu už přes rok. Velké náměstí zatím na proměnu stále čeká.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Otazníky stále visí nad plánovanou zhruba 200 milionovou proměnou královéhradeckého Velkého náměstí.

Podle informací, které má Deník k dispozici, by hořický stavební úřad mohl rozhodnout již na začátku jara 2018. Verdikt to ovšem pravděpodobně nebude konečný. Ve hře je totiž možnost dalšího odvolání, a tak konečné slovo bude mít v celé záležitosti až Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který případně znovu pověří stavební úřad v Hořicích k přepracování územního rozhodnutí.

Osud Velkého náměstí tak nejspíše bude řešit až nové vedení královéhradecké radnice, neboť celá záležitost, kterou odstartovalo odvolání proti plánované proměně jeho stávající podoby, bude „během“ nikoliv na měsíce, ale případně i na roky.

V krajním případě – pokud vlastník nemovitosti, který podal odvolání, uspěje ve svých námitkách – nemusí dojít k rekonstrukci náměstí nakonec vůbec.

S rozsáhlým spisem, který má bezmála čtyři tisíce stránek, se hořičtí úředníci stavebního úřadu „perou“ už více než přes rok. V jejich rukou je teď částečně osud plánované proměny Velkého náměstí v Hradci Králové.

„Je to vůbec nejkomplikovanější věc, s jakou jsem se za své působení setkala,“ dodala vedoucí hořického stavební úřadu Gabriela Vaňkátová s tím, že všichni zaměstnanci mají opravdu plné ruce práce.

K vydání rozhodnutí nemusí vůbec dojít

Už teď je jisté, že plánovaná rekonstrukce Velkého náměstí bude běh na dlouhou trať. Hradecké radnici hrozí však i černý scénář. A to takový, že k vydání potřebného územního rozhodnutí vůbec nedojde. V situaci, kdy by vlastník nemovitosti na hradeckém náměstí uspěl s žádostí, ve které se snaží uznat svá práva jako takzvaného vlastníka dotčené nemovitosti, byl by k vydání územního rozhodnutí potřeba jeho souhlas.

Odpověď ovšem příští až příští jaro, kdy se předpokládá, že hořický stavební úřad vydá rozhodnutí a případně celou věc opět znovu posoudí krajský úřad.

Hořice jsou zaplaveny

Kromě hradeckého Velkého náměstí se před několika měsíci dostala k posouzení hořickým úředníkům i hradecká křižovatka Mileta. Společnými jmenovateli jsou pak odvolání a takzvaná systémová podjatost. Právě kvůli možné podjatosti nemůže o těchto záležitostech rozhodnou stavební úřad pod hradeckým magistrátem.

A jelikož jsou Hořice jediný sousední stavební úřad s rozšířenou působností, je pravděpodobné, že velké kauzy, o kterých nebudou v Hradci Králové moci ze zákona rozhodnout, poputují právě k severním hořickým sousedům.

„Kapacitně to nestíháme. Sice jsme posílili, ale i tak nevíme, kde nám hlava stojí,“ okomentovala aktuální vytížení vedoucí hořického úřadu Gabriela Vaňkátová.

Systémová podjatost svazuje městu ruce

Hradeckou radnici stál dosud projekt rekonstrukce Velkého náměstí přes pět milionů korun. Práce jsou zatím ovšem „u ledu“, protože aktivistům, respektive majiteli jedné z nemovitosti se nelíbilo zeštíhlení parkovacích míst. Kvůli takzvané systémové podjatosti o podaném odvolání nemohl rozhodnout hradecký stavební úřad.

„Současná situace nemá jednoduché řešení, je třeba změnit a zjednodušit příslušné zákony. Z pozice města nelze vyjít vstříc všem námitkám stěžovatelů, avšak současný legislativní stav a výklad systémové podjatosti jim dává takovou moc, že i jeden účastník řízení může jakýkoliv projekt zablokovat na velmi dlouhou dobu,“ dodal náměstek primátora Jindřich Vedlich.