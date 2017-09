Na zimní zahrádky nemají peníze

Hradec Králové - Hospodští mají strach, že jim kvůli konci léta a zákazu kouření půjdou tržby dolů. Nejen mimo sezonu by proto chtěli levnější zahrádky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

S blížícím se příchodem pošmourného a deštivého počasí přibývají hradeckým hospodským vrásky na čele. V létě se totiž u těch, kteří mají zahrádku, zákaz kouření ve vnitřních prostorách na tržbách víceméně neodrazil.

Jestli však budou zákazníci chodit v takové míře jako v minulosti i mimo letní sezónu, se teprve ukáže, podnikatelé jsou ale skeptičtí. „Teď máme narvanou předzahrádku a uvnitř nikoho. Bojím se, že to tak bude i pokračovat. Večer do vnitřních prostor chodili lidé na pivečko a na vínečko, ale teď už nechodí. Ráno na kafe zajdou, ale máme plno jen venku a uvnitř sedí jeden člověk,“ uvedla majitelka kavárny Čtyřlístek, která se nachází v centru města, Leona Šimlová.

Kvůli letošnímu zdražení hradeckých předzahrádek na městských pozemcích z jedné na tři koruny za metr čtvereční mnoho majitelů jejich provozní dobu zkrátilo i o několik týdnů.

„Zdražení nic dobrého nepřineslo. Jen to, že jsme omezili nabídku našim hostům, protože dříve jsme předzahrádku měli otevřenou o dva měsíce déle,“ řekl majitel Vinotéky na pěší Milan Jedlička.

Někteří majitelé dokonce uvažují o prodloužení provozní doby zahrádek s tím, že by je opatřili i venkovními topidly. Jenže – kvůli zvýšení zahrádkovného jim na takové plány nezbývají peníze.

„Kdyby se předzahrádky mimo sezónu cenově přizpůsobily, tak bych toho rozhodně využila. V případě, že bychom měli příležitost za nižší cenu nechat zahrádku otevřenou, uvažovali bychom třeba o její úpravě, aby kuřáci měli venku teplíčko,“ dodala Šimlová.

Podnikatelé upozorňují, že je netrápí jen vyšší cena za pronájem chodníku pro zahrádku a zákaz kouření, ale náklady měli také se zavedením elektronické evidence tržeb a trápí je i růst cen potravin.

Někteří majitelé restaurací proto letos zdražovali a dolů s cenami prý nepůjdou ani, kdyby se zahrádkovné snížilo. K jeho úpravě však možná dojde. Mezi majiteli a městem by totiž mělo dojít k jednání. Snahou podnikatelů je snížit cenu za pronájem především v hlavní sezoně.

Jednání restauratérům přislíbil primátor Zdeněk Fink. „Jednat budeme po sezoně. Uvidíme, co z jednání vyplyne,“ uvedl primátor. Jednání je možné i podle primátorovy náměstkyně Romany Liškové (HDK). Ani ona však žádnou změnu přímo neslibuje. „Myslím, že když jsme jednou něco rozhodli, mělo by to tak zůstat. Jednání je možné, o úpravě cen mimo sezonu jsem zatím nepřemýšlela,“ nechala se slyšet.

Stížnosti na kuřáky

Takzvaný protikuřácký zákon začal platit na konci května letošního roku, podnikatelé proto ještě naplno nepocítili, jaký na ně bude mít dopad. Jedná se o absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a dalších veřejných prostorách.

Hradecká městská policie má po přijetí protikuřáckého zákona více práce. „Už hodinu a půl po vstoupení protikuřáckého zákona v účinnost jsme tu měli stížnost na odhozené nedopalky před hospodou,“ informoval ředitel hradeckých městských strážníků Miroslav Hloušek s tím, že od platnosti protikuřáckého zákona měla městská policie od lidí nahlášeno několik desítek stížností na hluk před hospodami.

„Oproti ostatním městům to není zas tak velké množství. Ale obecně se ukazuje, že oba zákony rozdělují společnost,“ míní ředitel městské policie,"Miroslav Hloušek.