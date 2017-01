Obchod vyrostl navzdory petici. Teď už se mezi lidmi zabydlel

Hradec Králové - Po petici, která minulý rok kolovala mezi lidmi a odmítala nový obchodní dům na Slezském Předměstí, teď už neštěkne ani pes.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Lidé si postupně zvykli, že do míst, kde si chodili nechat opravovat boty, teď míří za domácími nákupy.

Lepší než ruina

„Ze začátku jsem byla proti, ale už jsem si zvykla. Navíc nový obchod sem zapadá víc. Postavili to krásně a člověk už si ani vlastně nevzpomene na tu ruinu, co tu byla předtím," svěřila se Deníku žena s plným košíkem čerstvě nakoupeného zboží. Nový market na Pospíšilově třídě přivítal i asi padesátiletý muž. „Je dobré, že se tu dá docela dobře zaparkovat. Parkoviště navíc není tak na očích, a tak to nehyzdí pohled na třídu. Jen ten výjezd je někdy složitější," uvedl muž, který však nechtěl sdělit své jméno.

Našli se však i lidé, kterým nový obchodní dům stále leží v žaludku.

„Nelíbí se mi to, obecně si myslím, že supermarketů už máme v Hradci dvakrát víc, než reálně potřebujeme. Jeden obrovský stojí jen kousek odsud. Je mi líto drobných obchodníků," svěřil se nedávno Deníku obyvatel Slezského Miroslav Král. Podobný názor nakonec vyjádřily stovky lidí v petici, ani ta ale výstavbě nakonec nezabránila.

Obavy z konkurence se rozplynuly i u obchůdků v blízkém okolí supermarketu. „Máme tady stálé zákazníky. Sice nemůžeme novému obchodu moc konkurovat, ale žádný masivní odliv od nás neevidujeme. Myslím si, že okolo celé stavby byl moc velký humbuk, ale znáte to, jsme v Čechách," nechala se slyšet jedna z prodavaček nedalekého obchodu.