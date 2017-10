Obec tíží most. Řešení jsou, shodli se politici

Lochenice - Obci způsobuje nejvíce starostí špatný stav silnice u místního mostu.

Most v Lochenicích.Foto: Deník/ Michal Fanta

Pondělní cyklovýlet lídrů volebních kandidátek nebyl jen zpestřením právě vrcholícího boje o poslanecká křesla, ale také možností, při které se prostřednictvím Deníku někteří ze starostů a starostek mohli střetnout tváří v tvář s politiky a podebatovat s nimi o tom, co je osobně v jejich obcích nejvíce tíží.

Krátké zastavení v poledních hodinách proběhlo v malé obci s necelými šesti stovkami obyvatel – v Lochenicích u Předměřic nad Labem. Obecní úřad přivítal projíždějící kolonu kandidátů s otevřenou náručí, ale „na stole“ byly i konkrétní problémy malé obce. Již delší dobu je totiž pro její vedení tvrdým oříškem stav mostu, a především pak k němu přilehlé silnice.

„Nejvíce nás tíží lochenický most, který spojuje dvě větší vesnice. Je to též velmi frekventovaná cesta,“ řekla starostka Lochenic Jitka Kulhánková s tím, že obec disponuje s opravdu omezeným rozpočtem.

Kandidáti dávali rady a přislíbili i pomoc.

Lochenice tíží především fakt, že silnice s mostem jsou pod místní správou, což znamená velkou zátěž pro rozpočet obce. Přestože samotný most v havarijním stavu není, o silnicích se do říci nedá. Jejich stav je dlouhodobě bezútěšný.

„Most je problém, který nás však bude tížit i do budoucna. Nejraději bychom se ho chtěli zbavit a předat,“ dodala starostka Lochenic Jitka Kulhánková s tím, že alespoň malou úlevu vidí v tom, že část komunikace by se dala opravit díky dotacím putujícím do frekventované cyklostezky, která spojuje krajské město s Kuksem.

Pomůže ministerstvo?

Možnou úlevu – především pak po finanční stránce – by mohla přinést žádost na ministerstvo pro místní rozvoj. Alespoň tak to vidí lídryně ANO 2011 Klára Dostálová, která je zároveň i v současné chvíli náměstkyní šéfky zmiňovaného rezortu.

„Ministerstvo pro místní rozvoj má titul. Je potřeba apelovat na rozpočtový výbor. Připraveno je v rámci republiky 200 milionů korun,“ navrhla způsob řešení Klára Dostálová s tím, že doporučuje si na ministerstvo žádost zaslat, protože dotace se v rámci toho projektu mají rozdělovat právě obcím a městečkům do třech tisíc obyvatel.

Při diskuzi mezi starostkou Lochenic a kandidáty zazněl ovšem i argument, že cesta k dosažení finanční injekce by ovšem nemusela být tak jednoduchá. Důležitou podmínkou totiž má být připravené stavební povolení či další dokumenty.

Zásadní sdělení však zaznělo ke konci krátkého setkání, kdy se většina politiků shodla na tom, aby se malá obec snažila převést problematický most na kraj. Příslibem lídrů kandidátů pak bylo i to, aby se na ně s tímto problémem následně obecní úřad obrátil.

Ledacos se podařilo

Zásadním problémem Lochenic je již zmiňovaný most a komunikace. Na druhou stranu v malé obci se i ledacos podařilo. Pozitivně například hodnotila starostka Jitka Kulhánková opravu zdejšího hřbitova.

„Máme krásně opravený hřbitov,“ pochlubila se starostka s tím, že jeho proměna byla rozvržena do dvou etap a komunikace s ministerstvem zemědělství byla bezproblémová. Zároveň se podařilo zrealizovat i zateplení obecního úřadu.

Přestože budoucí poslanci problémům místních bedlivě naslouchali a přislíbili případně i pomocnou ruku, zůstává otázkou, jestli svůj slib splní i v blížícím se hektickém období, kdy se bude tvořit nová vláda a tím pádem i její nové budoucí priority.