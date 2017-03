Obr na kolech začal svou odyseu v Hradci Králové

Hradec Králové /FOTO, VIDEO/ - Dlouhé týdny přepečlivých příprav předcházely tomu, než se rozměrný kolos vydal z Hradce Králové do Mělníka.

Přeměřovaly se poloměry křižovatek i ostřejších zatáček, výška podjezdů, nosnost nadjezdů, mostů i můstků, výška drátů elektrického vedení a spousta dalších „maličkostí", které při přepravě obřího nákladu mohly způsobit obří problémy.

Speciální tahač s návěsem, který veze přes 100 tun vážící nádrž do Mělníka, vyrazil v pátek ráno z královéhradeckého závodu ZVU rychlostí kolem deseti kilometrů za hodinu. Až dorazí do Mělníka, anabáze silničářů skončí. Ačkoli nádrž putuje až do Běloruska, v Mělníku převezmou zodpovědnost za její přepravu zkušení lodní kapitáni.

Energetici „klestili" cestu nádrži

Tři čtvrtě roku výroby a několikatýdenní cesta do Běloruska. Téměř dvousettunová souprava převážející ocelovou nádrž na sirovodík se v pátek ráno dala do pohybu. Čekala na ni cesta z Hradce Králové přes Jičínsko do Okřínku na Nymbursku. Tam si měl transport dopřát oddech a v pondělí pokračovat do Mělníka, kde ze silnice přesedne na vodu.

V pátek však tahači vystavil stopku kruhový objezd u Jičína. Pod návěsti nad křižovatkou se náklad nevešel. Kolos tu počká do pondělí, než se znovu vydá na cestu. Obr na kolech zaměstnal i energetiky, kteří museli na několika místech svádět boj s časem při uvolňování průjezdu. Krátkodobé odpojení dodávky elektrického proudu pocítily i domácnosti, protože zpřístupnit cestu nákladu, jehož výška je sedm metrů, znamenalo úpravy na sloupech vysokého napětí.

Přes 33 metrů dlouhý, skoro šest metrů široký, ale i tunami obtěžkaný transport je pro samotné dopravce i finančně náročnou záležitostí. Průměrná spotřeba tahače se pohybuje mezi 100 až 200 litry na 100 kilometrů. Po Česku jich musí ujet 160.