Obří náklad se vydal na dlouhou pouť

Hradec Králové /FOTO/ - Téměř dvousettunová souprava v pátek vyrazila z Hradce.

Napilno neměli v pátek ráno jen přepravci a dopravní policie, ale i energetici, kteří museli v okolí několika úseků silnic dočasně přerušit dodávky elektrického proudu. Důvod? Na svou cestu až do dalekého Běloruska se vydal nadměrný náklad – obrovská ocelová nádrž na sirovodík, kterou vyrobili v hradecké společnosti ZVU.

„Dá se říci, že přerušení dodávek proudu se dotkne desítek domácností, na nejdelší dobu asi postihne obyvatele Ostroměře, ale budeme se snažit, aby omezení nikde netrvalo dlouho. Ihned po průjezdu transportu budou naši technici elektřinu opět zapojovat," uvedla krátce před výjezdem transportu mluvčí firmy ČEZ za východní Čechy Šárka Beránková.

V první etapě ujel nadměrný náklad měřící na délku 33 metrů po východočeských silnicích přes 80 kilometrů, než si dopřál víkendovou přestávku. Nejkomplikovanější dopravní situace nastala u Jičína.

„Největší manévry nás první den čekaly u Jičína, kde jsme se museli vyhnout mostům. Najížděli jsme protisměrem na kruhový objezd. Odtud jsme po obchvatu asi pět kilometrů couvali ke křížení komunikací I/16 a I/32," uvedl vedoucí doprovodu Tomáš Tichý s tím, že doba přípravy na tak složitou cestu se ve spolupráci se správci a vlastníky komunikací pohybuje kolem tří měsíců.

Energetici „klestili" cestu nádrži

Tři čtvrtě roku výroby a několikatýdenní cesta do Běloruska. Téměř dvousettunová souprava převážející ocelovou nádrž na sirovodík se v pátek ráno dala do pohybu. Čekala na ni cesta z Hradce Králové přes Jičínsko do Okřínku na Nymbursku. Tam si měl transport dopřát oddech a v pondělí pokračovat do Mělníka, kde ze silnice přesedne na vodu.

V pátek však tahači vystavil stopku kruhový objezd u Jičína. Pod návěsti nad křižovatkou se náklad nevešel. Kolos tu počká do pondělí, než se znovu vydá na cestu. Obr na kolech zaměstnal i energetiky, kteří museli na několika místech svádět boj s časem při uvolňování průjezdu. Krátkodobé odpojení dodávky elektrického proudu pocítily i domácnosti, protože zpřístupnit cestu nákladu, jehož výška je sedm metrů, znamenalo úpravy na sloupech vysokého napětí.

Přes 33 metrů dlouhý, skoro šest metrů široký, ale i tunami obtěžkaný transport je pro samotné dopravce i finančně náročnou záležitostí. Průměrná spotřeba tahače se pohybuje mezi 100 až 200 litry na 100 kilometrů. Po Česku jich musí ujet 160.