Očkovací vakcíny je nedostatek. Dětští lékaři se krize nebojí

Hradecko - Zprávy o letošním nedostatku očkovací vakcíny pro desetileté děti vyvolaly paniku. „Katastrofický scénář nebude, není třeba se bát," shoduje se však většina hradeckých pediatrů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Výpadek očkovací vakcíny pro děti zarezonoval především u rodičů, ve kterých náhlý nedostatek vyvolal obavy. Nicméně podle odborníků se o kritickou situaci v žádném případě nejedná.

„Není potřeba žádné paniky. Situace, že občas dojde na trhu k výpadku nějaké vakcíny se čas od času stává. Vzhledem k tomu, že se jedná o vakcínu, která je určená k přeočkování, tak se neděje nic strašného," brzdí paniku Hana Cabrnochová z České vakcinologické společnosti.

Ta zároveň dodala, že vakcíny by měly být obnovené do tří měsíců. Tím by se tak stihlo například i přeočkování dětí před letními tábory. V dalším sledu má přijít vakcína v září a následně i v říjnu.

Původní černý scénář, který počítal s tím, že se výpadek očkování promítne až do konce roku, by tedy nastat neměl.

„Z epidemiologického hlediska, pokud děti dostanou očkování o něco později, nic se neděje. Z hlediska prázdninového pobytu a očkování proti tetanu – do roku 2009 se očkovaly čtrnáctileté děti. Takže pokud teď vakcínu dostanou jedenáctileté, nic se neděje. S ohledem na dočasný výpadek vakcíny jsme informovali lékaře, aby přednostně ze zbylých dávek očkovali jedenáctileté děti," dodává Hana Cabrnochová a klidní tak obavy, které mohly informace o výpadku vakcíny u veřejnosti vyvolat.

Na Hradecku se lékaři černého scénáře nebojí

„Zatím příliš neznervózňujeme. Katastrofický scénář v žádném případě nenastal. Očkování se nahradí dvěma vakcínami," uvedla hradecká dětská lékařka Zuzana Málková s tím, že pro děti je určitě lepší pouze očkování jednou vakcínou a varianta, která počítá se dvěma, je možným dočasným řešením.

I její profesní kolegyně z Hradce Králové Petra Hanzlíková nedostatek vakcíny, která je určená jako prevence proti tetanu, záškrtu, černému kašli a tak dále, nevidí jako nepřekonatelný problém. „Vždy se něco alternativního vymyslí. Nikdy zatím nedošlo k tomu, že by se podobná situace nedala vyřešit. Spíše bych chtěla všechny rodiče uklidnit, není třeba vyvolávat paniku," uvedla lékařka. Z jiného úhlu pohledu je to podle jejího názoru spíše problém, který leží v rovině legislativy. Vakcíny, které by nahradily v současnosti nedostatkové zboží jsou, ale proces jejich začlenění do praxe není optimálně pružný.