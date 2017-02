Od prvního února nesmí řidiči zapomenout na nové známky

Hradecko - Posledním lednovým dnem skončila platnost dálničních známek pro rok 2016. Od prvního února musí mít řidiči, kteří jezdí po zpoplatněných úsecích, vozidlo označené novou dálniční známkou, která nese označení 2017.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Platnost a užití dálničních známek kontrolují policisté v rámci běžného výkonu služby celoročně. Pokud na dálnici policisté zjistí, že řidič stále používá neplatnou známku nebo ji nemá vylepenou dálniční známku vůbec, hrozí mu na místě pokuta do výše pěti tisíc korun. Pokud se prohřešek dostane do správního řízení, může hříšník zaplatit až 100 tisíc korun.

Nejsou to ovšem jen tyto sankce. Řidiči lze za porušení zákona uložit také kauci, a to až do výše 50 tisíc korun.