Ohyzdné hradecké „schody“ dostanou nový hotelový háv

Hradec Králové - Takřka čtvrt století hyzdí tvář centra města panelová ruina, která měla sloužit jako sídlo krajské odborové rady.

TAKŘKA ČTVRT století hyzdí tvář města betonové monstrum u Aldisu.Foto: Deník

Panelová ruina v centru Hradce Králové, která přes čtvrt století hyzdí zónu Aldis, se konečně dočká reinkarnace. „Schody“, jak se stavbě mezi Hradečáky díky svému tvaru přezdívá, mají nového vlastníka (developerská firma Stako), který chce do roku 2021 zhmotnit sen o přestavbě chátrajícího objektu v kongresový hotel v realitu. „Jsme sice developeři, ale také patrioti. Proto jsme tento chátrající objekt koupili a oprašujeme starý projekt, který počítal s přestavbou objektu na hotel,“ osvětlil nákup ředitel hradecké společnosti Stako Petr Kulda. Staku také hraje do karet fakt, že samotná zóna Aldis je teď u investorů velkým lákadlem a do roku 2020 na sousední parcele postaví své sídlo banka ČSOB. „Ano, i toto jsme při rozhodování o koupi brali v potaz. Dalším faktorem pak je, že hned v sousedství se nachází druhý největší kongresový sál v zemi – Aldis,“ dodal ředitel Kulda s tím, že se teď tvoří tým projektantů a začínají přípravné práce.

Pokud půjde vše podle plánu, chce se nový vlastník „schodů“ pustit do přestavby v příštím roce. „Jsme teprve na začátku, ale doufám, že za rok v tuto dobu už opravdu s pracemi začneme,“ informoval Petr Ptáček, který je ve firmě Stako zodpovědný za vedení developerských projektů.

Oživený projekt

Podle něj bude nový tým vycházet z projektu, který byl na komplex vypracován před deseti lety. Projekt na jehož deskách se skví letopočet 2007 počítal s tím, že se budova o jedno až dvě patra sníží a dostaví se do podoby ležatého kvádru. S touto podobo Stako také počítá. „Za těch deset let se však mnohé změnilo. Projekt si tak vyžaduje dopracovat, aby reflektovala filozofii společnosti a byly dodrženy standardy a principy, které jsou nastaveny pro tvorbu moderního hotelnictví,“ doplnil Petr Ptáček s tím, že pokud přestavba, která počítá i s původně projektovaným průchozím tubusem spojující kongresové centrum Aldis, začne na sklonku příštího roku, tak by se první hoteloví hosté mohli na recepci hlásit již v roce 2021.

Hotelová kasárna

Přestavba „korky“ nebude prvním hradeckým hotelový projektem firmy Stako. Ta již v roce 2010 zprovoznila čtyřhvězdičkový hotel Tereziánský dvůr v ulici Jana Koziny, který vznikl přestavbou bývalých Nálepkových kasáren. Rekonstrukce celého areálu začala v roce 2008.

Firma v areálu bývalých kasáren vybudovala domy s pětačtyřiceti byty, parkovací dům pro jejich obyvatele, vznikly i prostory občanské vybavenosti. Na jaře roku 2010 byl otevřen i Labyrint s muzeem loutek Divadla Drak.