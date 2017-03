Okolo Hradce projede konvoj americké armády

Královéhradecko - Již tuto sobotu zavítá do východních Čech americká armáda.

Praha, Hradec Králové, Náchod. Takovou cestu mají v cestovním itineráři vytyčenou trasu řidiči amerického a britského konvoje, který v sobotu brzy ráno vyrazí ze Staré Boleslavi. „Přesnou trasu prozradit nemohu, ale bude v maximální míře využívat dálnice a rychlostní komunikace," informoval mluvčí generálního štábu Jan Šulc. Konvoj o 124 vozidlech a 550 vojácích se přes východní Čechy bude přesouvat do Polska, kde posílí východoevropské křídlo NATO. Aby došlo k co nejmenším komplikacím, bude konvoj rozdělen do sedmi skupin.