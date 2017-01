Oprava letos potká jiný úsek

Hradec Králové - Uzavírka mostu ve Svinarech mění plány na opravu silnice. Kraj se zaměří na jinou část, než bylo letos v plánu.

Uzavírka změnila letošní naplánované opravy silnice III/29827 spojující centrum Hradce Králové a Malšovu Lhotu.Foto: KÚ KHK

Mimořádná uzavírka mostu ve Svinarech zasáhla i do plánované rekonstrukce silnice, která spojuje centrum Hradce Králové s Malšovou Lhotou.

„S ohledem na uzavřený most ve Svinarech se předpokládá, že v letošním roce nelze realizovat rekonstrukci silnice v průtahu Malšovou Lhotou," uvedl mluvčí kraje Michal Friček.

Konkrétně se jedná o úsek označený jako první etapa III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, tedy nejdelší část z plánované rekonstrukce.

V úseku od začátku ulice Lhotecká až po Stříbrný rybník tak v letošním roce pracovní stroje na silnici nevyjedou.

Důvodem je především fakt, že uzavření svinarského mostu znemožnilo plánovanou objížďku a stavbu nelze realizovat ani za provozu po polovině šířky komunikace.

„V současnosti se řeší mostní provizorium v místě stávajícího uzavřeného mostu, které by umožnilo realizaci této stavby v příštím roce," dodal mluvčí s tím, že jako náhradní stavbu je možné zrealizovat takzvanou třetí etapu.

Ta by měla navázat na dokončený úsek od nadjezdu k restauraci U Čechů, který byl opraven v loňském roce. Podle kraje ji lze provést za uzavírky a vedení objízdné trasy po místních komunikacích.

Práce na tomto změněném úseku by měly přijít na 14 milionů korun.

Uzavřený svinarský most komplikuje opravu silnice

Fakt, že k rekonstrukci zatím nedojde, netěší hlavně místní obyvatele. Silnice v Malšově Lhotě je totiž ve velmi špatném stavu. Uzavření svinarského mostu plukovníka Šrámka navíc komplikuje místním život každodenně. „Každý den tudy jezdím do práce. Od teď se musím rozčilovat jízdou přes město," kriticky ohodnotil nenadálou uzavírku jeden z místních obyvatel.

Most přitom bude uzavřen na neurčito. Ve hře je stavba nového, ale i provizorního mostu. Nový most má přijít na přibližně 40 milionů korun. Termín realizace není zatím přesně znám, nicméně podle prvních odhadů k ní má dojít buď v příštím roce, či až v roce 2019. Do té doby bude ve Svinarech doprava omezena.

„Mnoho lidí most potřebovalo, aby se mohli dostat do zaměstnání a školáci do škol. Teď vše budou muset objíždět, což pro ně znamená dřív vstávat. A to samé naopak - domů se dostanou o mnoho minut déle," dodal ke komplikacím další z místních. K tématu se na akci Setkání s hejtmanem, kterou minulý týden organizoval Deník v Hradci Králové, k tématu vyjádřil i první náměstek hejtmana a krajský radní pro oblast dopravy Martin Červíček.

„Omlouvám se dotčeným občanům, že kraji trvá dlouho, než se vypořádá s tím zásadním - říct, co pro to uděláme a jak se s tím vyrovnáme. Týká se to například teoretické opravy mostu, alternativy mostu, objízdných tras. Je to konkrétní věc, kde bych byl rád, aby byl kraj efektivnější. Je to i moje chyba," uvedl.