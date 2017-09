Opravená galerie míří do dobré společnosti

Hradec Králové - Galerie moderního umění v Hradci Králové zažívá úspěšný příchod podzimu.

Galerie moderního umění v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Před několika dny její novou podobu ocenili porotci prestižní soutěže Stavba roku 2017. Galerie se dostala do užšího fáze soutěže, která se koná mimo jiné pod patronátem pražského ČVÚT. Té se účastní ještě dalších 15 významných staveb v rámci celé České republiky.

„Jsme mezi 15 nejvýznamnějšími stavbami. Když jsem viděl jaké stavby byly nominovány, tak jsme ve velmi dobré společnosti,“ uvedl ředitel galerie Tomáš Rybička s tím, že už samotná nominace mezi 15 nejlepších staveb je obrovským úspěchem. Odborná komise bude v následujících týdnech hodnotit různá kritéria a výsledkem bude začátkem října pětice oceněných staveb, které se budou moci pyšnit titulem Stavba roku 2017.

V soutěži se o vítězství „perou“ jak novostavby, tak například i rekonstrukce či dopravní stavby. Tradičně se také udílejí zvláštní ceny jako například dopravní či ekologické stavby a tak dále. Královéhradecká galerie by mohla mimo jiné slavit úspěch i v kategorii rekonstrukce památkově chráněné budovy. Specifickým ocenění bude v letošním ročníku soutěže také takzvaná Cen veřejnosti. Do té se mohou lidé zapojit do začátku října prostřednictvím hlasování po internetu.

V minulém roce například své sympatie v soutěži vyjádřily tisíce lidí. Konkrétně se jednalo o 140 tisíc hlasujících.

„Nechtěl bych předbíhat, ale už to, že jsme se dostali do této fáze je pro nás pro všechny velké ocenění,“ uzavřel Rybička s tím, že finální výsledky lze očekávat první týden příštího měsíce.

Královéhradecká galerie prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2014 až 2016. Přes drobné průtahy se galerie veřejnosti znovuotevřela na podzim téhož roku.