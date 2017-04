Opustí cyklověž u nádraží Hradec?

Hradec Králové - Nesplněný slib, nebo jen nechuť plýtvat penězi? Hradec stále váhá s odkoupením cyklověže, ačkoli to podle jejího investora Rudolfa Bernarta přislíbil.

Parkovací dům pro kola v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Zastupitelé se v úterý nedokázali shodnout, zda bude věž pro Hradec přínosem. Někteří navíc upozorňovali na to, že cena šest milionů je příliš vysoká, nebo na to, že město přesně neví, kam věž přesunout. Stěhování věže totiž bude nutné kvůli demolici Černigova. Před nádražím by poté měla vzniknout podzemní kolárna.

Téma se bude ještě probírat na zastupitelských klubech, jak se však k odkupu postaví, nelze odhadnout. Investor Rudolf Bernart již dříve uvedl, že mu vedení města odkup věže slíbilo - pokud bude dobře fungovat. Z jednání je v rozpacích a je možné, že věž nakonec opustí Hradec, jak před několika měsíci Bernart uvedl.

V sousedních Pardubicích se přitom čile staví - věž u tamního právě rekonstruovaného nádraží je téměř hotová a ve hře je stavba několika dalších.