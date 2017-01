Ortel: 'Hysterii kolem naší kapely rozproudila média a zkorumpovaní politici'

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Zcela zaplněný sál hudebního klubu Runway přivítal v sobotu večer snad nejvíc propíranou hvězdu současné hudební scény - kapelu Ortel. A kdo by čekal, že se s vystoupením jejího lídra Tomáše Ortela zvednou k nebi pravice fašistů, byl by na velkém omylu.

Tomáš Ortel přebírá z rukou Dalibora Jandy ocenění v anketě Český slavíkFoto: ČTK

„Přišli jsme se sem bavit. Máme Tomáše rádi a jeho texty mají velkou hloubku," říkali prakticky všichni, kdo vstoupil do sálu. A směsice to byla různorodá, jen ti fašisté tu chyběli. Nechyběla však hvězda večera - Tomáš Ortel. Ten se svěřil se svými pocity při psaní Mešity, vztahem k Hradci Králové či se svojí pohnutou minulostí.

V Hradci Králové vystupujete již poněkolikáté. Berete tak Runway Club jako svoji domovskou scénu?

Domovská scéna je rozhodně v Plzni, tam máme své rodiny, své nejbližší. Ale často se vracíme na místa kde nás rádi příznivci vidí. A nutno podotknout, že Hradec Králové je třetí lokalitou po Plzni a jižních Čechách, kde máme největší fanouškovskou základnu.

Píseň, která vás proslavila, je Mešita. Jak ji vnímáte nyní, poté, s čím vším se Evropa poslední dobou potýká?

Mešita byla a je nadčasová skladba, kterou jsem tvořil na základě informačních pramenů ze zahraničí. Vyvolala mnoho diskuzí a tak rozhodně splnila účel. Skutečnost, že diskuze v tomto případě jsou marné, je už druhá stránka věci.

Je spousta kapel a interpretů, kteří nechtějí vystupovat na místech, kde hrajete. Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že tato hysterie kolem naší kapely je jen dílem novinářů a publicistů. Potažmo těch, co noviny a jiná periodika vlastní. Máme spousty textů mířených proti politikům, proti korupci a nenažranosti. Není pak divu, že je snaha naši kapelu postavit na okraj společnosti. Ti, kdo o nás ví jen z tisku, pak snadno zaujmou postoj, že je kapela Ortel něco špatného, či dokonce nebezpečného. Stejně tak jako běžní občané i hudebníci pak svůj názor nějak projeví. Jsou tedy jednotlivé hudební tělesa, co si vzali za hrdinský čin nehrát tam, kde vystupoval Ortel.

Ví se o vás, že jste vlastenec. Jak berete to, že se na vás spousta lidí dívá jako na neonacistu?

Mé krátkodobé působení v neonacistické skupině před 20 lety napomáhá tomu, že jsem zaškatulkován do této odnože. Je to však etapa mého života, která je pro mě naprosto uzavřená. Ale je to jediná zbraň v rukou těch, co se tak moc snaží myšlenky kapely Ortel dehonestovat a podsouvat textům jiné významy než skutečně mají. O to bývá větší překvapení těch, co na koncerty přijdou. Tedy že se nedozví žádné návody, jak řešit rasovou otázku, ale jen popis skutečnosti a dožadování se pravdy a spravedlnosti.

Na jaká další témata se chcete ve své tvorbě zaměřit?

Rozhodně dál hodláme v lidech probouzet vlastenectví, učit je svou zemi milovat a nazývat problémy pravými jmény. V minulém albu jsme se zabývali hlavně historií, a tak CD chystané na duben bude pro změnu o budoucnosti a současných negativních vlivech na společnost.

Myslíte si, že je dnes málo interpretů, kteří by v písních vyjadřovali své názory na aktuální politickou situaci?

Neřekl bych, že jich je málo, jen se o nich tolik neví. Pokud někdo jde do této branže, tedy hudebníka, který chce vyprodat haly a strhnout žebříčky hitparád, pak těžko zvolí text co by jakýmkoliv způsobem byl proti vládnoucí elitě, která ovládá veškerá hlavní media a sdělovací prostředky. Nás velmi udivuje, že se naši tvorbou strhla taková lavina a tolik lidí chce navštívit naše koncerty. Z druhé stránky, pokud se politická a mezilidská situace nezmění, zřejmě bude těch, co jsou na naší straně, jen a jen přibývat.