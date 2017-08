Páře zdar! Znělo v sobotu Eliščiným nábřežím

Hradec Králové - Eliščino nábřeží patřilo 15. jubilejnímu Mezinárodnímu nábřeží paromilů. Unikátní stroje, hasičské stříkačky, automobily, kola i modely poháněné párou od sedmdesáti vystavovatelů od nás i ze zahraničí, si přišlo prohlédnout pět tisíc návštěvníků.

„Měli jsme tu letos například stříkačky, které hasily požár Národního divadla, hodně jsme letos mysleli i na děti, pro které jsme spolu s tatínky postavili domeček, který se jednou za hodinu zapálil a ony si ho samy speciální malou stříkačkou uhasili,“ okomentoval setkání paromilů Jiří Stránský z pořadatelského Spolku přátel páry v Hradci Králové.



A bylo se vskutku na co dívat. Hasiči z Kvítkovic se například přijeli pochlubit unikátním kouskem - jedinou parní stříkačkou v Evropě od firmy Němec a Černý ze Slatiňan. Vyrobena byla v roce 1907, je to největší a nejtěžší parní stříkačka u nás, váží tři a půl tuny, a je na podvozku pro tažení dvěma páry koní. U požáru zasahovala naposledy v roce 1956.



„Původně byla vyrobena pro město Chrudim. K nám se dostala v roce 1987 jako hromada šrotu. Dva roky jsme na ní pracovali, pomohli chlapi z parního depa Přerov, kde se podařilo ji uvést do provozu v roce 1989," pochlubil se šéf kvítkovických hasičů Martin Holčík.

Návštěvníci se mohli po nábřeží také svézt funkčním modelem parního stroje Buffry. Originál byl zkonstruován v Josefově roku 1886, model v měřítku 1:1 je postaven podle dochovaných výkresů z Národního technického muzea.

„Trvalo nám to pět let. Když se zatopí, trvá hodinu, nežli se stroj rozjede. Přikládá se podle trati, roztápí se pozvolna dřevem a pak už přikládáme uhlí. Tenhle koníček nás stojí veškerý volný čas, manželky to na štěstí chápou," okomentovali s úsměvem svého koníčka dva Petrové - Vopřada a Vonásek ze Samostatného klubu historických vozidel z Rokycan a dodali: „Jsme tady po páté, je to tady moc pěkné, a příště určitě příště zase přijedeme.“



Akci si nenechal ujít ani Jaromír Kříž, který vzkřísil legendární stavebnici Merkur a v současné době je ředitelem firmy, která stavebnici vyrábí.

„Parní stroj je jeden z produktů, které taky vyrábíme, je to moje záliba. Navíc se mi povedlo po třiceti letech obnovit výrobu železničních modelů. Začínali jsme s parními vláčky, každý říkal, ty jsi se zbláznil, to nikdo nebude chtít a opak je pravdou. Najednou se k nám přidali i ostatní světoví výrobci. Chceme získat zájem mládeže, je potřeba u nich vychovat nejen zručnost, ale taky vztah k oboru. Česká republika vždy patřila ke světové špičce co se týče technických vynálezů, počínaje parními stroji, automobily a všemi dalšími kousky, které tady jsou k vidění,“ uvedl.

Atmosféru století páry doplňovaly také stylově oblečené dámy ze Spolku dam v Náchodě. „Už jsme tady po několikáté a opravdu sem chodíme rády. Pára a krásná móda prostě patří v sobě,“ svěřily se.



Mezinárodní nábřeží paromilů se koná s podporou Královéhradeckého kraje i města Hradec Králové. A tak kromě hejtmana Jiřího Štěpána a primátora Zdeňka Finka zavítala mezi paromilce také náměstkyně primátora Aneta Maclová. „Já jsem z této akce nadšená, koná se letos už po patnácté a vůbec není okoukaná. Voláme po tom, aby děti získaly nadšení pro technické obory, a tohle je právě ta cesta, kdy mají možnost si všechno osahat, vyzkoušet, a navíc se dozvědět o páře, fenoménu, který rozhýbal technický svět,“ řekla.



„Akce je organizačně velice náročná, jsme všichni velice potěšeni, že lidé přišli, a že jsme se o tu krásu mohli podělit. Je to pro nás ta největší odměna, dodal Jiří Stránský, který má velikou zásluhu na tom, že se i letošní jubilejní setkání milovníků páry opravdu vydařilo. A tak nezbývá než se těšit za rok na shledanou. A páře zdar!