Parkování u 'zimáku' bude zdarma jen do léta

Hradec Králové - Po zrušení míst u Hučáku zaparkují v centru města řidiči zadarmo už jen u zimního stadionu. I to se však brzy změní.

Letošní rok přinese řidičům v krajském městě nemilou změnu. Za parkování u zimního stadionu se bude platit. Poté, co město minulý rok od státu tento pozemek za devět milionů odkoupilo a zrekonstruovalo, muselo postupovat podle koncesní smlouvy a začít vyjednávat s ISP.

Řidiči doplatí na to, že vlastníkem je město

„Plochy a ulice, ke kterým získáme dispoziční právo a na nichž budou parkovací místa, je třeba začlenit do tohoto systému. Koncesní smlouva platí, jsme jí vázáni, z toho důvodu probíhají jednání s ISP," uvedla tisková mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková s dodatkem, že přesný termín, od kdy se bude u stadionu platit, zatím není pevně stanoven.

„Jednání stále probíhají," dodala mluvčí.

S konkrétnější představou přišel manager firmy ISP Jiří Holubec. „Mohu všechny ubezpečit, že dříve než za dva až tři měsíce to nebude. Stále ladíme způsob, jakým bude parkoviště fungovat," řekl Deníku zástupce ISP s tím, že ve hře je jak režim pro rezidenty, tak pro ostatní řidiče.

Myslí na hokejové fanoušky

Podle mluvčí magistrátu je nově navrženo 48 parkovacích stání a tři stání pro invalidy. Další výzvou pro vyjednávací tým je i zvýšený pohyb na parkovišti při hokejových utkáních.

„I tuto variantu bereme v potaz a jednáme o ní," uvedl Jiří Holubec s dodatkem, že toto parkoviště je důležité pro celou oblast. „Obecně parkovací místa v centru jsou často přeplněná. Lidé parkovali na trávě a podobně. To, že se statut plochy u zimního stadionu změní, je logickým krokem," řekl zástupce ISP.

Plánovanou cyklostezku nic neohrozí

Vedení Hradce parkoviště odkoupilo i proto, že v budoucnosti plánuje výstavbu přilehlé cyklostezky.

Především z tohoto důvodu pozemek o výměře kolem dvou a půl hektaru magistrát odkoupil od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Další rovina, proč jsme pozemek odkoupili, je, aby se nedostal do ruky soukromému investorovi, který by mohl narušit nejenom přípravu cyklostezky, ale mohl by ztížit, popřípadě zcela zamezit parkování," uvedla mluvčí.