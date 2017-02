Peníze z hazardu putují k hradeckým sportovcům

Hradec Králové - To, co jedni nahází s vidinou zisku do hracích automatů, druzí využijí na prospěšnější věci. A rozhodně nejde o žádné drobné. Hradecká radnice letos dá 6,6 milionu korun z výtěžku výherních automatů a loterií hradeckým sportovním oddílům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Jak jsou automaty výnosné, dokazuje fakt, že Hradec ročně od jejich provozovatelů získává částku kolem 50 milionů korun. Tak tomu bylo v posledních třech letech. Část peněz z loterií dává radnice sportovcům od roku 2013, a to nad rámec standardních grantů. Peníze radnice pošle Královéhradecké unii sportu, která je okresním orgánem České unie sportu. Ta finance mezi oddíly rozdělí. O přidělení peněz sportovcům rozhodli hradečtí radní, definitivně musí tento krok posvětit zastupitelé. Peníze z hazardu získá spolek, který požádá a splní stanovené podmínky. „Peníze si obvykle rozdělí několik desítek oddílů, které vyvíjejí soustavnou činnost v rámci organizovaného sportu. Například pozemní hokejisté, florbalisté, volejbalisté. Zejména pro menší oddíly jde o zajímavý příspěvek," řekl předseda Královéhradecké unie sportu Jiří Pavlíček. Finance z loterií tvoří jen menší část podpory sportu ve městě. Loni měla radnice ve fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro oblast sportu vyčleněno 104 milionů korun. Z toho největší část, 52 milionů korun, šla na podporu mládežnického sportu, dalších 43 milionů korun na podporu vrcholového a výkonnostního sportu. Město například vlastní prvoligový fotbalový klub a spoluvlastní extraligový hokejový klub.

