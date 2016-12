Petardy mezi svátky? Policie je tolerantní

Hradec Králové - Okna duní jak při zemětřesení a rodina vyndává dědovi z krku rybí kost, kterou leknutím z ohlušující rány málem spolkl.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv VLP

Vánoční svátky, ač by měly být časem klidu, rozhodně alespoň v Hradci Králové toho klidu a ticha na rozjímání příliš nenabízejí. Jakmile se nad krajskou metropolí sešeří, vylétávají k obloze různé rachejtle a petardy, aby se po pár vteřinách s ohlušujícím rachotem rozlétly do ticha sídlišť. Městská policie, která dbá na pořádek v ulicích, má však proti tomuto rušení svázané ruce. „Pokud to nenarušuje veřejný pořádek, tedy petardy nebouchají po dvaadvacáté hodině, nebo to není v bezprostřední blízkosti lidí, které by to mohlo ohrozit, tak to vlastně žádný přestupek není," informovala Deník mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová s tím, že mezi svátky je i tak policie vůči „domácím" ohňostrojům tolerantnější.

Petardy mezi vánočními svátky

Zatím žádnou stížnost na vypouštění petard ve večerních hodinách nezaznamenala hradecká Městská policie. Sociální sítě jsou však plné slov o malé toleranci těch, kteří rachejtle vypouštějí. „Strážníci to tolerují více, než v jiném období kalendářního roku. Kdyby se však narušil veřejný pořádek, určitě by se dalo mluvit o nějaké sankci," informovala Deník mluvčí hradeckých strážníků Kněžourová.