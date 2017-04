Plány se nemění. Kaštanka má z poloviny ustoupit železnici

Hradec Králové - Místní boj za zachování aleje nevzdávají. Šanci vidí i prostřednictvím posuzování vlivu na životní prostředí.

Kaštanová alej v královéhradecké Opatovické ulici. Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Jak dlouho ještě zůstane zachována celistvost hradecké aleje Kaštanka jasné není. Kvůli plánovanému zdvoukolejnění železniční trati mezi Hradcem Králové by mělo padnout několik desítek vzrostlých stromů. Přestože o záchranu aleje se zasazuje spolek se symbolickým názvem Kaštanka, který se obrátil na město s prověřením možnosti přesunutí druhé tratě na opačnou stranu od stromořadí, svádí spíše boj s větrnými mlýny.

Podle města, respektive společnosti Sudop, jenž se provedením projektu zabývá, totiž jiná schůdnější varianta zdvoukolejnění možná není - současnosti se počítá s pokácením jedné řady vzrostlých kaštanů.

„Řešení bez zásahu do jírovcové aleje není bez souhlasu všech majitelů soukromých pozemků realizovatelné," stojí v odpovědi ze strany radnice Spolku Kaštanka. Navrhované kompromisní řešení, které by zahrnovalo přeložení trati na opačnou stranu, ztroskotalo na možných výkupech a záborech pozemků od soukromých vlastníků. Navíc hradeckou radnici v tomto směru již tlačí čas. Vize je totiž taková, že železničáři by se měli do modernizaci trati - výstavbě další koleje - pustit na přelomu roku 2018/2019.

V nedávné době se Královéhradecký kraj připojil v rámci takzvaného memoranda k plánované modernizaci železnice, svůj postoj vyjádřili i ve stejné formě na posledním zasedání hradečtí zastupitelé. Podobné memorandum zaznělo od zástupců z druhého krajského města - Pardubic.

Plánované zdvoukolejnění by mělo zrychlit cestování mezi oběma krajskými městy a zároveň Hradec Králové přiblížit hlavnímu železničnímu koridoru. Proto je i ze strany zástupců města, kraje, potažmo SŽDC, kladen velký důraz na modernizaci - zdvoukolejnění - trati.

„Vedení města dlouhodobě prosazuje záměr zdvoukolejnění, usnesení nás nijak nepřekvapuje. Spolek Kaštanka usiluje o to, aby následky této stavby měly minimálně negativní důsledek na životní prostředí a na obyvatele Pražského předměstí," řekl za Spolek Kaštanka Bohdan Samek.

Šance spolek vidí

Dosavadní jednání mezi vedením hradecké radnice a Spolkem Kaštanka souhlasnou dohodu nepřinesla. Nejpravděpodobnější varianta je taková, že dvouřadé stromořadí přijde kvůli nové koleji o jednu řadu. Město přislíbilo v lokalitě i náhradní výsadbu.

Nicméně snaha místních, které podpořila svým podpisem pod petici široká veřejnost, je takzvaný genius loci zachovat. Šance na zachování celistvosti unikátní kaštanové aleje spolek vidí.

„Domnívám se, že máme ještě velké šance Kaštanku zachránit a zajistit prostupnost pro obyvatele za tratí. Než stavba bude moci být zahájena, máme před sebou ještě několik událostí jako je například Studie proveditelnosti EIA, kde musí být zapracováno i variantní řešení," doplnil Bohdan Samek s tím, že v minulosti EIU již jednou úspěšně namítali a ve hře jsou ještě další prostředky, které by mohly odvrátit dosavadní plánované řešení.