Po kraji jen s dálniční známkou?

Hradec Králové - Ministerstvo dopravy hodlá zpoplatnit silnice I. třídy.

Dálniční známka. Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

Nemáte práci v místě trvalého bydliště a musíte za ní dojíždět? Pak se může stát, že od 1. ledna roku 2020 se vám cesta prodraží o nákup dálniční známky.

Ministr dopravy Dan Ťok totiž uvažuje, že právě od tohoto roku se některé silnice I. třídy osadí mýtnými branami. V Královéhradeckém kraji by se jednalo prakticky o všechny dopravní tepny.

Například se má prodražit cesta z Hradce Králové do Pardubic. „Vláda nám zadala hledat rozšíření mýta. V tomto smyslu jsme nechali mýtného manažera, aby určil, co je pro stát nejvýhodnější," uvedl důvody ministr dopravy Dan Ťok s dodatkem, že rozšíření zpoplatnění silnic bude záviset jak na výsledku tendru na provozování mýtného systému po roce 2019, tak i na stanoviscích jednotlivých krajů. „Teď to probereme s Asociací krajů a jednotlivými městy a obcemi. Budeme jim vysvětlovat, proč jejich silnice na seznamu je či č není," uvedl ministr dopravy.

Uvažované zpoplatněné úseky

Hradec Králové - Ohrazenice - Pardubice (zpoplatněno 16,5 kilometru)

Mladá Boleslav - Jičín - Úlibice (46 kilometru)

Hradec Králové - Holice (16,5 kilometru)

Turnov - Jičín - Úlibice - Hořice - Hradec Králové (55 kilometrů)

(zdroj: mdcr)

S kladným stanoviskem, i když s několika výhradami ohledně meziměstské dopravy, může ministerstvo dopravy počítat v Královéhradeckém kraji. Zdejší hejtmanství totiž tento krok vítá. „Obecně vítám návrh státu na rozšiřování mýta a očekávám, že zvýšený příjem z mýtného, který je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, může přispět k nalezení systémového řešení financování opravy a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, které kraje dostaly do svého vlastnictví," uvedl Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, s tím, že kraj doposud ze strany ministerstva dopravy neobdržel konkrétní návrh dalšího zpoplatnění silnic I. třídy na území Královéhradeckého kraje.

Po Královéhradeckém kraji od roku 2020 jen s dálniční známkou?

Přínos dalších 823 milionů korun z výběru mýta. Takový je předpoklad Ministerstva dopravy České republiky, které chce v Královéhradeckém kraji zpoplatnit několik silnic I. tříd. Necelou miliardu korun plánuje ministerstvo vybrat v průběhu pěti let.

Výjimka pro autobusy?

Krok od roku 2020 rozšířit mýtné brány i na silnice I. tříd v kraji vítá i zdejší hejtmanství, které také těší, že svůj záměr chce právě se samosprávami ještě ministerstvo prodiskutovat. „Jsem velmi rád, že ministr dopravy chce tento záměr nejdříve projednat s kraji. V našem zájmu je ochrana krajské silniční sítě. Proto budeme muset analyzovat dopady případného rozšíření mýtného systému, aby nedocházelo k obcházení mýtného systému a převedení tranzitní nákladní dopravy na krajské komunikace," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný v kraji za dopravu Martin Červíček s dodatkem, že ještě bude jednat s policií a Celním úřadem ohledně zvýšení četnosti provádění kontrol maximální povolené hmotnosti vozidel formou nízkorychlostního kontrolního vážení.

V čem však bude chtít Martin Červíček hledat výjimku? V krajské dopravě: „Budu se snažit případně projednat s ministerstvem dopravy systémovou výjimku týkající osvobození od nutnosti zpoplatnění vozidel zajišťujících provoz veřejné linkové autobusové dopravy provozované v závazku veřejné služby kraji.

Zrušme brány

I když má ministerský plán podporu vedení kraje, tak v samotném Hradci Králové mu asi pšenka nepokvete. „Pokud by se mělo rozšířit placení mýtného pro lidi, kteří každý den jezdí do práce, tak si myslím, že to není dobře. Potom ať si stát rozhodne zbavit se všech mýtných bran a můžeme si kupovat silniční známku jako ve Švýcarsku. Nebo, ať to má stát jednodušší, zvýší všem o pár stovek silniční daň, zruší mýtné brány a silniční známky nechá jen pro cizince," řekl Deníku hradecký primátor Zdeněk Fink.

Předpokládané zisky za 5 let

Hradec Králové - Jičín - Úlibice (291 milionů Kč)

Hradec Králové - Pardubice (86 mi. korun)

Hradec Králové - Holice (110)

Turnov - Jičín - Úlibice - Hořice - Hradec Králové (336)

(zdroj: mdcr)