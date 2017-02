Podle fondu jde o zastrašování. Vedení CTP kritiku odmítá

Hradec Králové - Podle Nadačního fondu proti korupci by město mělo k žalobě zaujmout rázný postoj.

Rozestavěné skladovací haly u Hradce Králové. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Nadační fond proti korupci, jeden z aktérů hrajících rolí ve sledované a vlekoucí se kauze skladových hal firmy CTP, kritizuje jednání developerů a nabádá město, aby se podané žaloby nebálo a stálo si pevně za svým.

Snaha developerů vymoci si svolení hradeckých zastupitelů k dostavění skladových hal soudní cestou, která přistála u okresního soudu začátkem února, je podle zástupců fondu přirozená a dala se očekávat. „Firma prostavěla již příliš mnoho peněz na to, aby se jen tak stáhla a černou stavbu odstranila," uvedl zástupce fondu Martin Soukenka s tím, že v České republice existují různé problémy se stavebními úřady.

Jednání společnosti CTP se však zástupci Nadačního fondu proti korupci, jeví daleko „za hranou."

„Jednání předmětné firmy už patří na Ukrajinu nebo na Balkán. Je tak daleko za hranou, že ta hrana už není vidět - nejen obsahem, ale především formou," okomentoval současný posun v kauze Martin Soukenka.

Podle jeho slov je však na samotných zastupitelích krajské metropole, kam město na pomyslné mapě umístí. Zároveň si je ovšem třeba uvědomit i to, že tlaky na vedení města musí být v této věci obrovské.

„Podle mého názoru by město mělo k žalobě zaujmout rázný postoj a žaloby se nebát – takové žaloby se totiž podávají především pro zastrašení," dodal Martin Soukenka.

Firmu řeší i policie

V polovině minulého roku se navíc odhodlal Nadační fond proti korupci i díky motivaci některých hradeckých aktivistů podat na firmu CTP trestní oznámení kvůli podezření z korupce. K té mělo údajně dojít ve chvíli, kdy developeři nabídli vedení krajské metropole několik milionů s tím, že město udělí svolení s užíváním příjezdové cesty - klíčovou věci pro udělení dodatečného povolení od stavebního úřadu.

Podle dostupných informací fond dosud neobdržel od policie žádnou konkrétnější zprávu, jak bylo s trestním oznámením naloženo. Věc má být v současnosti postoupena Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

CTP zpochybňuje nestrannost

Přestože zástupci developerské společnosti podle svého vyjádření respektují Nadační fond proti korupci jako organizaci, která hraje důležitou roli v korupčních kauzách, jeho jasný příklon na stranu hradeckých zastupitelů v kauze skladových hal - o to více v soudním sporu, kritizují.

„Nelze ale dost dobře porozumět tomu, proč se fond takto ostře angažuje ve dvoustranném majetkovém soudním sporu CTP se Statutárním městem Hradec Králové, ve kterém jedna strana uplatňuje svá práva vůči druhé u nezávislého soudu," kontruje vedoucí právního oddělení CTP Luboš Zajíček, s tím, že se fond takto jednoznačným příklonem na stranu jednoho aktéra měl připravit o svou nestrannost a nezávislost. A tak další vyjádření k této nepříjemné kauze je tak nutné brát s velkou rezervou.

S největší pravděpodobností se téma nedostavěných hal dostane opět na stůl hradeckých zastupitelů na jejich příštím zasedání. Řešit budou zejména to, jestli přistoupit na nabízenou dohodu. To by znamenalo prolomení jejich dosavadní neústupnosti a umožnilo by to firmě CTP s největší pravděpodobností získat souhlas s dodatečným stavebním povolením.

Dalším scénářem může být to, že zastupitelé nepoleví a soudní spor o desítky, v krajním případě i stovky milionů, se rozjede na plné obrátky.