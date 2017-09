Pohřebačský jarmark posedmé. Ve čtvrtek na svatého Václava

Královéhradecko, Pec pod Sněžkou - Herec Robert Jašków si sobotní týmovou soutěž ve vaření gulášů viditelně užíval. Aby ne, byl doma. V Peci pod Sněžkou vyrůstal. „Žil jsem v Peci 23 let, až pak jsem šel za prací do Prahy,“ prozradil. Narodil se v Trutnově, kde také chodil na gymnázium. „Pět let. Propadl jsem totiž ve třeťáku z chemie,“ prásknul na sebe.