Policisté v Předměřicích zachránili život mladíkovi

Předměřice nad Labem - Dosažené znalosti z nedávno ukončeného záchranářského kurzu si v pátek v praxi vyzkoušel policista, který v Předměřicích zachránil život devatenáctiletému mladíkovi, který náhle zkolaboval.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Chládek

Policistům se společně mladého muže podařilo oživit a zajistili mu životní funkce až do příjezdu záchranářů, kteří si ho převzali do péče a převezli do hradecké fakultní nemocnice.