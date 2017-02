Pomůže Svinarům armádní technika?

Hradec Králové - Kraj chce Svinary s okolím propojit pontonovým mostem.

Ocelový silniční most přes řeku Orlice ve Svinarech postavený v roce 1907.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Ještě dříve, než se původně plánovalo, by se mohla vrátit doprava na most ve Svinarech.

Podle informací Deníku chystá kraj třetí variantu přemostění. Ještě před začátkem přestavby samotného mostu či výstavby mostního provizoria chce hejtmanství překlenout řeku pontonovým mostem. Stát by se tak mělo na počátku května. „Ano, i toto je varianta, kterou zjišťujeme, ale zatím nemáme konkrétní výsledek," řekl náměstek hejtmana Martin Červíček.

Pokud by skutečně měl na pár měsíců překlenout řeku pontonový most, je otázkou, odkud by si jej kraj propůjčil.

Podle informací Deníku oslovilo hejtmanství dva subjekty- Armádu České republiky a Správu státních hmotných rezerv. „Pokud je tato informace pravdivá, tak si neumím představit, pro koho by byl most určen. Určitě by po něm nemohla jezdit hromadná doprava. Na druhou stranu by to jistě vyhovovalo určitému množství lidí, že by tu mohli přejet autem. Ale důležitější než ponton je mostní provizorium a rekonstrukce stávajícího mostu," uvedl hradecký zastupitel Vladimír Springer, který teď bojuje o přiblížení dvou linek autobusů, které obsluhují Svinary.