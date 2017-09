Povinná předškolní docházka: Úředníci hledají desítky dětí

Královéhradecko - Úřady mají napilno. Stále pátrají po dětech, které nenastoupily do mateřských školek.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Od letošního září mají rodiče povinnost zapsat své pětileté děti do mateřské školy. Už více než týden úředníci na magistrátech dohledávají děti, které do školek nepřišly.

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže na hradeckém magistrátu eviduje asi 850 pětiletých dětí, jichž se povinná předškolní docházka týká. „Zatím jsme nedohledali asi 30 dětí. Nejdřív jich bylo 46, ale některé jsme následně objevili,“ uvedla vedoucí hradeckého odboru školství Alena Synková. Problémy jsou tam, kde rodiny mají sice v krajském městě trvalé bydliště, ale ve skutečnosti žijí jinde.

Obdobné zkušenosti mají i úředníci na Rychnovsku.

„Má to háček, protože si nesmíme ze zákona brát údaje z matriky, můžeme zjistit jen počet dětí, které mají do předškolní výchovy nastoupit povinně – to jsou ty, které se v Rychnově narodily a mají tu trvalé bydliště,“ uvedla za rychnovský odbor školství Ludmila Cabalková. A dodala, že některé děti mají trvalý pobyt například u prarodičů, bydlí však úplně jinde. „Naopak je tady spousta předškolních dětí, které tu trvalé bydliště nemají, ale bydlí tu. To nejsme schopni dohledat, zákon nám to neumožňuje,“ upřesnila Cabalková. Rychnovský úřad eviduje 99 dětí, které nastoupily povinnou předškolní docházku. Našlo se ovšem 12 rodin, které své ratolesti nenahlásily. V současné chvíli je však evidence v pořádku.

Vzorné Jičínsko

Do mateřských školek v Hořicích vzorně nastoupili všichni předškoláci. „Úspěšně jsme dohledali jedenáct dětí,“ uvádí referentka místního úseku školství Martina Bílková. Bezproblémovou situaci úřadu potvrdily ředitelky mateřských škol.

Zda novou povinnost ohledně předškolního vzdělávání svých ratolestí vzali na vědomí rodiče z Novopacka, aktuálně řeší místní odbor školství a kultury. „Získáváme informace ještě ze soukromých zařízení. Nejprve se budeme snažit zjistit, zda děti nenastoupily jinam,“ říká vedoucí odboru Bohuslav Benč. Odhaduje, že se to bude týkat maximálně dvou desítek dětí.

V Trutnově mělo k zápisu dorazit 310 předškoláků, nedostavilo se jich 37. „Kontaktujeme je ve spolupráci s městským úřadem, někteří už zareagovali. Nejsložitější je najít je na správné adrese,“ potvrdila ředitelka trutnovských mateřských škol Vladimíra Priputenová. „Některé rodiny jsou například v zahraničí, řada dalších o nové povinnosti ani neví,“ dodala.

Městský úřad v Náchodě po zápisu dohledával 36 dětí s trvalým bydlištěm v Náchodě. Podle mluvčí náchodské radnice Niny Adlof je hledali v mateřských školách obce s rozšířenou působnosti (ORP) a také za pomoci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Dohledali jsme jich devětadvacet, navštěvují školky v okolních obcích. Zbývá sedm nedohledaných dětí. Nyní budeme jejich rodiče obesílat s vysvětlením, že je to přestupek na úseku školství, a pokud děti nastoupily do školky v jiném městě, aby nás o tom informovali,” uvedla Nina Adlof.

Tisícová pokuta

Rodičům se krátí čas na nápravu. Pokud úřady zjistí, že „nedbalí“ rodiče povinnost ne-respektují, záležitost poputuje k přestupkové komisi, kde hro-zí sankce až 5000 korun.