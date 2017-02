Zeman: Politik, který si neváží normálních lidí, není sám normálni

Co všechno musí zvládat prezident? Dotaz od dalšího z dětí. "Pro každého politika je pokušením, aby se zavřel a nechodil mezi lidi. Mohl by si žít pohodlně. Já myslím, že politik by měl dbát především na všechny normální lidi. Protože politik, který si neváží normálních lidí, není sám normální."