Přibudou nové parkovací domy?

Hradec Králové - Hradečtí radní budou v úterý posuzovat možnost výstavby nových parkovacích domů ve městě. Ty by měly odlehčit hlavně zdravotnictví.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Jeden z projektů počítá s výstavbou parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště mezi klinikou a Stavoprojektem. Parkovací dům by měl usnadnit život i lidem, kteří si jezdí vyřizovat různé úřední záležitosti do nedalekého sídla Okresní správy sociálního zabezpečení. Další dva domy by podle vize měly vyrůst v okolí fakultní nemocnice.