Primátor Fink: 'Zvažuji vrátit kauzu CTP na zastupitelstvo'

Hradec Králové - Bude se kauzou společnosti CTP, která na okraji krajské metropole postavila bez stavebního povolení torza skladovacích hal, opět zabývat zastupitelstvo města? S největší pravděpodobností ano. Ve svém prohlášení to uvedl primátor Hradce Zdeněk Fink.

Rozestavěné skladovací haly na okraji Hradce Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Město na konci minulého roku zamítlo poskytnout firmě pozemek na stavbu přístupové cesty. Bez ní nemůže získat dodatečné stavební povolení. CTP tvrdí, že jí město hází klacky pod nohy a našla si jinou možnost, jak přístupovou cestu získat.

„Ve světle skutečností, že firma CTP Invest areál nejspíše dopravně obslouží z druhé strany, dostaví ho a zprovozní, zvažuji ještě jednou záležitost do zastupitelstva vrátit k hlasování, pokud tak neučiní nějaký jiný zastupitel. Přestože se město ve svém konání ničeho protizákonného nedopustilo, poslala společnost CTP Invest předžalobní výzvu, podala žalobu, píše o výši náhrad. Rozhodnutí soudu nelze předjímat, ale i přes velmi malou pravděpodobnost vítězství firmy ve sporu s městem je pro nás otázkou, zda i tato jejich malá šance na vítězství, která je pro nás zároveň finanční hrozbou, by nás měla nechat do budoucna klidnými. Už za čas bude o této finanční hrozbě rozhodovat soud," uvedl primátor.

Ve hře může být bezmála čtvrt miliardy korun, i když aktuální žaloba proti městu počítá s částkou v rámci několika desítek milionů. CTP podala žalobu na město ve středu.