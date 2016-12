První publikace věnovaná hradecké činohře se dočkala svého vydání

Hradec Králové - Křest vůbec první publikace věnované královéhradecké činohře, spojený s autogramiádou herců Klicperova divadla a koncertem kapely Mastix se uskutečnil v úterý v hradecké městské knihovně.

Knihu s názvem Divadlo v Hradci Králové (od nejstarších dob po současné Klicperovo divadlo) napsal a vytvořil tým známých autorů vedených Alexandrem Gregarem.

„Impulsem k tomu knížku vydat, byla skutečnost, že tu dosud žádná taková nebyla. Přes různé peripetie se nakladatel Pavel Kubát rozhodl sehnat peníze a během roku a půl ji vydat. Dal jsem dohromady tým lidí, který na ní pracoval, ale velkou zásluhu na tom, že vyšla, má právě Pavel Kubát, jehož následují v podstatě všichni, kteří se na jejím vzniku podíleli," vysvětlil editor publikace Alexandr Gregar.

Kniha, na níž trvaly práce jedenáct měsíců, vyšla ve více než tisícovém nákladu. „Začali jsme ji psát v polovině listopadu minulého roku a dokončili ji teď v říjnu. Mimo jiné obsahuje 450 dobových fotografií," dodal Alexandr Gregar.

Jednou z osobností, které publikaci slavnostně pokřtili, byl také herec Stanislav Zindulka. „Letos je to šedesát let, co jsem v Hradci Králové začínal. Jsem zřejmě jedním z nejstarších zdejších pamětníků. Začínal jsem tu hrát v roce 1955, tehdy se divadlo jmenovalo Krajské oblastní divadlo, následně bylo přejmenováno na Divadlo Vítězného února. Šlo o moje první angažmá, zůstal jsem tu dvanáct let. Vzpomínám na svoji kultovní roli v představení Šťastnou cestu. Velmi rád se sem k vám vracím. Naposledy jsem tady byl před třemi nedělemi. Měl jsem vystoupení v Litomyšli, zpátky jsem jel poměrně brzy, a tak jsem si udělal večerní procházku po starém městě. Dal jsem si kafe a fajfku a pokračoval do Prahy," svěřil se oblíbený herec, který původně pochází z východočeské Jilemnice.

Eva Ženíšková