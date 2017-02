Radek Maliník: 'Chci, aby Hip Hop Kemp v Hradci zůstal'

Hradec Králové - Dva tvrdé direkty přichystala za půl roku hradecká radnice organizátorovi Hip Hop Kempu Radku Maliníkovi.

Hip Hop Kemp v Hradci Králové.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Nejprve mu odňala členství v prestižním kalendáři kulturních akcí Calendarium Regina a tím pádem i téměř půlmilionovou dotaci. Druhá rána přišla na začátku roku, kdy z bezpečnostních důvodů radnice uzavřela hangáry na letišti. Ty dlouhá léta sloužily jako alternativní scéna.

A to nejenom pro Hip Hop Kemp, ale i pro další festivaly. Například Rock For People.

„Obě věci beru jako problém, ale také jako ponaučení. Co se týče Calendarium Regina, budu se snažit vše napravit a do prestižního kalendáře dostat festival zpět," řekl Deníku Radek Maliník s tím, že se nehodlá s festivalem stěhovat jinam. „Minimálně dalších dvaadvacet let chci zůstat v Hradci. Město si takový prestižní podnik zaslouží," řekl organizátor Hip Hop Kempu s dodatkem, že vyškrtnutí z kalendáře nebude mít vliv na výši vstupenek. A zatímco návrat festivalu do Calendaria je jen v jeho rukou, osud hangárů ovlivní jen těžko. „Pro festivaly by to byla velká rána, kdyby se úly nemohly využívat. Ale máme připravenou záložní variantu - velké nafukovací stany," uvedl Radek Maliník.

Na sklonku minulého týdne řešil situaci kolem úlů hradecký magistrát s projektantem. „Tato jednání mohu potvrdit. S projektantem jsme domluveni, že nám do měsíce přeloží možné varianty dalšího postupu," řekl vedoucí odboru správy majetku města Milan Brokeš s dodatkem, že v případě úlů nepůjde o překolaudování. „To je složitá záležitost. Bude se jednat o změnu účelu využívání stavby. A chceme, aby do června byly minimálně dva úly do června připraveny. Bereme to jako prioritu a rozhodně nechceme brzdit akce na letišti," doplnil informace Milan Brokeš.