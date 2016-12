Rekordní pomoc obyvatel Hradce Králové putuje do všech koutů Česka

Hradec Králové - Přes sedm tun oblečení a 450 často cenných vánočních dárků. Taková je stručná bilance dvou charitativních a osvětových projektů, které se v poslední době uskutečnily v královéhradeckém OC Futurum. Výsledky, které vysoko předčily očekávání, jsou jasným důkazem, že obyvatelé Hradce Králové a okolí jsou ochotni pomáhat. A to opakovaně a bez nároku na odměnu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Černý Vít

Enormnímu zájmu se těšily obě klíčové akce – říjnová sbírka oděvů ve prospěch mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. i iniciativa s názvem Darujte dětem úsměv, v rámci které lidé pořizují dárky pro děti z dětských domovů. Na ní se tradičně podílí Rádio Černá Hora a skončila před několika dny. Výmluvné je, že zájem a ochota návštěvníků centra způsobily předčasné ukončení obou projektů – byly naplněny všechny kapacity i vyčerpány benefity pro zúčastněné.

„Letos jsme se setkali s neuvěřitelně velikou ochotou pomáhat. Spousta lidí se zapojuje už pravidelně několik let, někteří z nich dorazili hned první den startu akce Darujte dětem úsměv. Všechna přání se podařila splnit už v předstihu, proto zbyl prostor i pro další dárky, například velký hrací domek na zahradu do dětského domova do Holic," shrnuje Petr Sameš, marketingový manager Rádia Černá Hora.

Díky akci Darujte dětem úsměv bude rozvezeno více než 450 vánočních dárků do dětských domovů a ústavů sociální péče v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Celkem se na plnění vánočních přání podílelo přes 500 návštěvníků obchodního a zábavního centra Futurum. Od pondělí 19. do středy 21. prosince tak tým Rádia Černá Hora potěší dárky 350 dětí i dospělých.

Předvánoční nákup dárků nebyl jedinou akcí, která ve Futuru slavila úspěch. V říjnu po dobu dvou víkendu probíhala charitativní sbírka šatstva pro humanitární organizace ADRA, o.p.s., do které příchozí přispěli 7,2 tunami oblečení. Veškeré nepoškozené „staré" ošacení následně putovalo potřebným – ať už do fondu jako záloha pro mimořádné události jako jsou například povodně, nebo již bylo rozdáno lidem bez domova a těm, kteří se ocitli na hranici životního minima nebo v hmotné nouzi.

„Vysoký zájem a dlouhé fronty jsou důkazem, že občané Hradce Králové jsou vnímaví k potřebám druhých. Nesmírně si toho vážíme a motivuje nás to k další práci. Objem oblečení, který se vybral za dva víkendy, je pro nás měsíční příjem, což značně převýšilo naše očekávání," uvádí vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislav Staněk.

Vedle charitativních aktivit probíhají v OC Futurum také osvětové akce zaměřené nejen na pravidelný pohyb a sport, volnočasové aktivity pro děti a mládež nebo zdravotní prevenci, ale také například na poskytnutí první pomoci.

Poslední jmenované se již pravidelně realizuje pod hlavičkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje přímo v centru jako Zachraň život s Kryštůfkem pro školy i veřejnost.

(zr)