Řidiči dál bojují za lepší plat

Hradec Králové - Odhodlaná nálada panovala včera na hradeckém terminálu hromadné dopravy mezi řidiči dálkových spojů. Jedni stále trvají na stávce, druzí se k ní chtějí přidat jen symbolicky. Všichni však svorně tvrdí, že za svoji práci jsou špatně odměňováni.

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

„Už mě to docela štve, jak se s námi jedná. Sice nám něco přidali, ale jako svoji kompenzaci nám sebrali prémie. Tak jsem na tom prakticky stejně, jako předtím. Zkrátka vlk se nažral a koza zůstala celá," postěžoval si řidič, jehož domovská organizace sídlí v Libereckém kraji, ale nechtěl sdělit své jméno. „O peníze se budeme dál rvát a myslím si, že je stávka nevyhnutelná. Vždyť se mi směje i kamarád zedník. Ten by prý za mé peníze nevstal z postele," uvedl řidič s tím, že nyní, i po zvýšení, bere směšných 100 korun na hodinu. „Pokud nebudeme stávkovat, vezmou za nás Ukrajince a bude vymalováno," dodal nespokojený řidič.

Jen o kousek dál u svého autobusu postával jeho kolega z Královéhradeckého kraje. „Nám se přidalo dost, ale stále to nestačí. V průměru teď máme 107 korun na hodinu. Takřka o padesát procent se nám také zvýšila cena za čekání, ale stále je to málo," uvedl asi padesátiletý řidič, který by si svoji cenu představoval v částce kolem 130 korun na hodinu. „Vždyť i brigádníci v hypermarketech mají více než my. A to nemají žádnou zodpovědnost," dodal muž, který by se však k případné stávce postavil jen symbolickým způsobem: „Zase bychom na tom totiž byli biti. Komu by zaměstnavatel strhával peníze z pokut za nevyjetí?"

Vedení kraje s dopravci o platech stále jedná. Stávku by mohli řidiči podpořit symbolicky

Na východě Čech stávka řidičů autobusů nehrozí. Alespoň to tvrdí vedení kraje, které s regionálními dopravci o způsobu hrazení navýšených platů jedná.

Podle náměstka hejtmana Martina Červíčka je konečná dohoda na spadnutí. K tomu mělo přispět i včerejší vzájemné jednání.

„Dnešní setkání je jednou z dalších pracovních schůzek, kde ladíme technické věci ohledně možného vstupu do současných smluv," uvedl ke včerejšímu rokování s dopravci náměstek Červíček.

Kde je zakopaný pes?

Vláda se s odbory dohodla na navýšení hrubé mzdy řidičů autobusů z 71,6 na 98,1 koruny za hodinu.

Někteří dopravci musí sáhnout do rezerv a často obcházejí zvýšení platů nevyplácením prémií.

Panuje nejasnost i v tom, jakým způsobem mohou kraje dopravce dotovat.

Kraj peníze posílá, stávky se nebojí

Z krajské kasy putovalo k dopravcům již sedm a půl milionu korun. V nedávné době vedení Královéhradeckého kraje rozhodlo o dalších penězích, které budou určeny dopravcům na pokrytí mezd řidičů ve čtvrtletním horizontu. Kraj pro tento účel vyčlenil šest a půl milionu korun.

Podle kraje se odhadované výdaje, které jsou spojené s aplikací změny nařízení vlády, ale zároveň i naplněním představ řidičů, blíží k 50 milionům.

Černého scénáře se vedení kraje příliš nebojí. Důvodem jsou vzájemná jednání s dopravci a průběžně uvolňované finance na platy řidičů.

„Ke stávce v tuto chvíli nevidíme v našem kraji důvod. S dopravci komunikujeme a pevně věřím v brzkou dohodu o pomoci dopravcům s poskytnutím dostatečných peněžních prostředků na finanční náhrady za část zvýšených mzdových nákladů," dodal k možnosti stávky ze strany řidičů náměstek Červíček.

S největší pravděpodobností tak začátkem března, kdy někteří dopravci hrozí stávkou, autobusové spoje v Královéhradeckém kraj vyjedou. Řidiči však pravděpodobně vyjádří solidaritu s kolegy symbolicky. „Někteří kolegové, i přes nařízení státu, berou stále něco přes 70 korun na hodinu, přestože v našem kraji se mzdy opravdu zvýšily. Považuji za správné ostatní kolegy podpořit symbolicky třeba speciální vestou, která na stávku upozorní," prozradil včera řidič, čekající na hradeckém terminálu.

Vlastní dopravu kraj nechystá

Začátkem tohoto týdne jednala Asociace krajů s českou vládou o současném chaosu v navyšování mezd řidičů. Kromě jiného na setkání padla i myšlenka zřízení vlastních dopravních podniků.

Vedení Královéhradeckého kraje s touto variantou ovšem nepočítá.