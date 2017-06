Rozchod s Ulichem? Dobrý krok, shodují se politici

Hradec Králové - Nestává se často, aby si opozice notovala při jednání o zásadních bodech s koaličním vedením města. Úterní zasedání zastupitelstva však takový úkaz přineslo.

Všesportovní stadion v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Shoda napříč politickým spektrem panovala v osudu vstupu nového strategického partnera do hradeckého fotbalového klubu. Většina, a to i z vládní koalice, trvala na tom, aby se ukončily námluvy s partnery okolo bývalého hradeckého fotbalisty Ivo Ulicha.

Kdo kopal za město?

„S tímto výsledkem jsme spokojeni. Podmínky, které si tato společnost nadiktovala, byly nepřijatelné a pro město krajně nevýhodné," nechala se slyšet zástupkyně hnutí ANO Monika Štayrová, která kvitovala i krok města hledat dál partnera: „Ale musí to být partner, který bude mít pro město a sport přidanou hodnotu. Jeho výběr by měl podléhat zcela jiným kritériím, než byly u pana Ulicha. Když to řeknu sportovní terminologií, tak zástupci klubu v tomto případě rozhodně za Hradec nekopali," uvedla Monika Štayrová.

Stejného názoru je i zástupce KSČM Lubomír Štěpán. „Nejsem zastáncem toho, aby se klub prodal za každou cenu. Navíc podmínky, na kterých trvali lidé okolo pana Ulicha byly dost tvrdé a v mnohých případech těžko splnitelné," uvedl Lubomír Štěpán s tím, že právě nový investor by po podepsání nevýhodné smlouvy měl v ruce všechny žolíky. „Jejich podmínkou bylo, že město bude dál posílat do klubu takřka totožný balík peněz. A pokud bychom smluvní podmínky nesplnili, tak od smlouvy odstoupí a ještě po nás budou požadovat penalizaci. To jsme nemohli akceptovat," uvedl zástupce KSČM.

Můj stadion, můj hrad

Další finanční plnění vadilo i Rostislavu Jirešovi (ČSSD). „Smlouva byla nevyvážená," uvedl Rostislav Jireš, kterému dále nešla přes mysl klauzule týkající se užívání stadionu: „My tu postavíme za krvavé peníze stadion, tím zvýšíme také hodnotu klubu, ale oni zaplatí jen zlomek částky. Navíc podmínka, že by stadion nesměl mít jiného nájemce, než klub, je také postavená na hlavu. Proč by město nemohlo zacházet se svým majetkem," uvedl Rostislav Jireš s dodatkem: „Zkrátka pan Ulich si uzurpoval všechna práva pro sebe a městu by z toho nešlo nic."

Jen plivanec do vody

„Selhal vyjednávací tým pod vedením pana náměstka Vedlicha. Problém je, že si město nestanovilo cíl oddělit financování profesionálního sportu od vlastnictví města," míní Martin Hanousek (SZ), s dodatkem, že v případě, kdyby město takto vyjednanou smlouvu s lidmi okolo Ivo Ulicha podepsalo, stalo by se jeho rukojmím. „Pan Ulich a spol chtějí od města jen peníze a nechat si i stadion. To je nepřijatelné," uvedl opoziční zastupitel. Podmínky smlouvy nebyly výhodné ani pro dlouholetého fotbalistu a trenéra Ladislava Škorpila, který hájí barvy vládní koalice za HDK. Toho zarazilo, že se cena odvíjela od té, která byla stanovena ještě za figurování Jana Vody. „Za těchto podmínek by to bylo jen jako plivanec do vody. Otázkou také zůstává, co by se vůbec v klubu změnilo," nechal se slyšet Ladislav Škorpil, který se také přiklonil na stranu odpůrců dalšího vysokého financování hradeckého fotbalu z kapes města.

„Došlo na má slova, že takto ta jednání dopadnou, ale dál věřím, že se najde dobrý investor," uvedl dvojnásobný mistr ligy v barvách libereckého Slovanu.

Sporné body smlouvy

- klub bude výlučným nájemcem stadionu, a to i po vybudování stadionu nového, do smlouvy o výkonu akcionářských práv bude zapracován způsob výpočtu nájemného za nový stadion



- město se zaváže financovat klub až do sezony 2021/2022 ve stejném rozsahu, jako v sezoně 2017/2018, a to buď prostřednictvím dotace, nebo daru



- město se zaváže zahájit demolici fotbalového stadionu do 31. 12. 2017, získat pravomocné stavební povolení na výstavbu nového stadionu do 31. 3. 2018 a zahájit výstavbu I. etapy