Salon republiky zaplní vyznavači cyklistiky

Hradec Králové - Krajská metropole v neděli hostí tradiční a populární akci Město na kolech.

Akce Město na kolech v Hradci KrálovéFoto: Jan Slavíček

Krajská metropole průběžně dokazuje řadou akcí, že dvojnásobné prvenství v letech 2016 a 2017 v celorepublikové anketě Cyklobarometr není vůbec náhodné. Jednou z nich je Město na kolech, jejíž 16. ročník se uskuteční v neděli 10. září. Mezi občany jde o populární a vyhledávaný podnik.

Pro vyznavače nejen cyklistiky, ale i koloběžek, in-line bruslí a odrážedel všeho druhu je připravena šestikilometrová trasa, která vede středem města nazývaném Salon republiky.

Prezentace se uskuteční v místě startu před plaveckým bazénem u Kongresového centra Aldis od 9 do 11 hodin. Hromadný start je plánován na 10. hodinu, do závodu však mohou vstoupit i další zájemci průběžným startem až do 11 hodin.

„Všem zdůrazňujeme, a většina pravidelných účastníků to už ví, že se v žádném případě nejedná o prestižní závod, ale o poklidnou vyjížďku pro pobavení napříč věkovými kategoriemi. Naším mottem je slogan Nebudeme závodit, budeme si užívat,“ říká jedna z organizátorek Gabriela Doksanská.

Akce se koná za běžného silničního provozu, který je samozřejmě o víkendu ve městě poněkud menší, přesto budou na křižovatkách a kolizních místech příslušníci Městské policie a pomohou i dobrovolníci. Populární projížďka si za dobu svého trvání získala „stálou klientelu“. Účast se v posledních letech pohybuje od 500 do 700 zájemců, rekordem je 1200 účastníků.

„Nevydáváme žádná omezení - jízdu může absolvovat opravdu každý. Povolena jsou kola, koloběžky, vozíky, kočárky, brusle a další různé netradiční prostředky na kolech a kolečkách,“ vysvětluje Doksanská.

Čas do startu vyplní atraktivní vystoupení sportovních talentů, o dobrou atmosféru se postarají dvě hudební kapely. S dojezdem posledních závodníků do cíle před plaveckým bazénem u Aldisu pořadatelé počítají kolem 12. hodiny. Pak budou vyhlášeni a odměněni nejmladší a nejstarší účastník a nejpočetnější rodinný tým, cenu si odnese také nejvěrnější účastník. Následovat bude tradiční losování o zajímavé ceny.

Pořadatelé vybírají startovné – od dětí 30 a od dospělých 50 korun, prvních 300 zapsaných účastníků obdrží tričko s logem Města na kolech. (vz, re)