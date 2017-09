Silnice zamotala hlasování o budoucnosti hal firmy CTP

Hradec Králové - Královéhradečtí zastupitelé odložili projednávání dohody s developerskou firmou.

Rozestavěné skladovací haly u Hradce Králové. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Na svém úterním zasedání měli královéhradečtí zastupitelé opět rozhodovat o budoucnosti skladových hal firmy CTP, respektive příjezdové cesty k nim. K samotnému hlasování ovšem nedošlo.

Důvodem bylo mimo jiné zjištění opozičních zastupitelů hnutí ANO, kteří poukázali na to, že pokud by město případně kývlo na smír s developerskou firmou, ohrozilo by to jiný hradecký projekt, a to mnohem důležitější, než je dostavba skladových hal firmy CTP.

Případná cesta totiž vede lokalitou, kde se již dlouhou dobu uvažuje o sjezdu z takzvané severní tangenty. Tedy ze silnice, jež má spojit výpadovku na Jičín přes letiště a směřovat až k Blešnu.

„Podle zjištění klubu je v místě připojení k areálu plánována v novém územním plánu rezerva pro sjezd ze severní tangenty,“ uvedl ve zprávě zastupitelský klub ANO, který se odvolává i k informacím z Odboru hlavního architekta.

Na začátku včerejšího zasedání primátor Zdeněk Fink (HDK) na tuto skutečnost upozornil a dílčí mezník ostře sledované kauzy se tak odkládá kvůli vyjádření z ministerstva.

Klíčovým bodem sporu mezi krajským městem a developerskou společností CTP je příjezdová cesta. Hradečtí zastupitelé drží zatím firmu v šachu, protože bez příslibu této cesty k areálu skladových hal je získání dodatečného stavebního povolení téměř nemožná věc.

Před samotným včerejším hlasováním o případné dohodě s developery přišel zastupitelský klub hnutí ANO s argumentem, který v dosavadních debatách ještě nezazněl. Podle jejich názoru navržený takzvaný smír s firmou CTP by v této podobě ohrozil sjezd z připravované severní tangenty - komunikace, která má z města v budoucnu odvést podstatnou část tranzitní dopravy. Sjezd má být již zahrnut v územním plánu.

„Jediné řešení v současném sporu je podle našeho názoru počkat do schválení nového územního plánu Hradce Králové,“ uvedla předsedkyně klubu Monika Štayrová s tím, že jinak by severní tangenta byla ohrožena.

K důležitému hlasování hradeckých zastupitelů tak nakonec nedošlo. „Důvodem odložení rozhodnutí je dopracování variant propojení severní tangenty se silnicí I/11, které připravuje ŘSD,“ dodal tiskový mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář.

Rozestavěná torza skladištních hal, které firma CTP bez stavebního povolení začala před téměř třemi lety stavět, tak svůj další osud stále neznají.

Firma CTP na oficiální odpověď čeká

Developerská firma CTP, která patří mezi bezkonkurenční tuzemské giganty v oblasti výstavby průmyslových areálů, se tak jednoznačné odpovědi, jestli bude moci své načerno rozestavěné skladové haly poblíž výpadovky na Třebechovice dostavět od královéhradeckých zastupitelů nedozvěděla. „Dnes na zasedání zastupitelstva Hradec Králové měli zastupitelé přijmout stanovisko v projednávaném bodu smíru s naší společností a to ve věci projektu, který připravujeme v Hradci Králové. Bohužel tento bod byl z jednání na úvodu stažen a naše společnost očekává v dané věci vyjádření odpovědných zástupců města. V tuto chvíli nám není známo jednoznačné a závazné stanovisko města. Z toho důvodu nemůžeme a nebudeme komentovat naše další kroky,“ uvedl krátce po úterním jednání hradeckých zastupitelů za firmu CTP Július Hájek.