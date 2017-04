Školou rezonovaly japonské tradice. Nechyběl ani Dračí tanec

Hradec Králové - Pro žáky a učitele ZŠ Úprkova v Hradci Králové byla poslední březnová středa zcela jistě nezapomenutelným zážitkem.

Základní škola Úprkova Hradec KrálovéFoto: Archiv školy

Ve spolupráci s Českým chlapeckým sborem Boni pueri se zde konal dopolední koncert japonského dětského pěveckého sboru The Little Singers of Hyogo Inami pod vedením sbormistra Nobuhita Tsubakina. Hodinové vystoupení, které bylo rozděleno na dvě části, představilo českým školákům výběr z japonských soudobých kompozic a ukázky lidových písní a tanců.

Japonští zpěváci a zpěvačky vystupovali v tradičních pestrobarevných japonských jukatách, některé skladby doprovázeli tradičními japonskými hudebními nástroji - bubny taiko, flétnami šakuhači či citerou koto.

Největšímu úspěchu se těšil tradiční japonský Dračí tanec, kdy se dva z chlapců převlékli do kostýmu draka.