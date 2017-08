Slezské dostane nový parkhaus

Hradec Králové - „Promiňte, jdu pozdě. Nemohl jsem najít místo k zaparkování.“ Tuto větu slýchají lékaři a lékařky pracující na poliklinice na Slezském předměstí poměrně často.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Najít v okolí lékařského zařízení volné místo totiž zpravidla bývá nadlidský výkon. I proto přichází hradecká radnice s projektem výstavby parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště mezi klinikou a Stavoprojektem. Ten by měl ulehčit i lidem, kteří si jezdí vyřizovat potřebné dokumenty na nedalekou Okresní správu sociálního zabezpečení.

„Na tomto projektu teď usilovně pracujeme. Víme, že zdejší situace je opravdu alarmující,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s dodatkem, že radnice tímto úkolem pověřila odbor hlavního architekta pod vedením Petra Brůny. Podle něj by měl nový parkovací dům pojmout minimálně 200 vozidel. „Poptávaný počet vychází z dříve provedených průzkumů parkovacích deficitů v okolí, budou ale samozřejmě sledovány i varianty s vyššími kapacitami parkhausu kolem 300 vozidel,“ dodal architekt.

Nový parkovací dům by pro město měla podle koncesionářské smlouvy vystavět firma ISP. Otázkou však zůstává, kdy nový parkovací dům na Slezském předměstí vyroste? „Vše se bude odvíjet od postupu prací, počínaje zpracováním studie řešení, vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolením a konče samotnou výstavbou. Obecně tyto jednotlivé kroky zaberou několik měsíců, dohromady pak několik let,“ uvedl náměstek Jindřich Vedlich, který by byl rád, aby nový parkhaus začal sloužit co nejdříve.