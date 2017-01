Slunečníky, plavky a zamrzlý opalovací krém. Měník se poklonil géniovi

Měník - Téměř na den přesně sto let od okamžiku, kdy se český génius, vynálezce a všeuměl Jára Cimrman prokazatelně neobjevil v malé obci Měník nedaleko Nového Bydžova, se tu sešli jeho příznivci, aby mu zde vzdali poctu a na den otevřeli Cimrmanovu pláž. A to již po sedmnácté. V Měníku pak potřetí.

První v Evropě

„Jelikož Jára Cimrman o sobě vždy tvrdil, že je světoběžník, tak i my jsme věrni jeho odkazu, a proto je jeho pláž putovní," řekl zakladatel netradiční tradice a nezávislý, nezapsaný a neregistrovaný předseda České společnosti cimrmanologické za Novobydžovsko Mirek Tupec.

Ten se ještě předtím, než se pustil do vln zamrzlé měnické nádrže Haltýř, Deníku svěřil, kdy vlastně přišel na nápad uctít takto Járu Cimrmana. „Tato idea vznikla ještě v sedmdesátých letech minulého století, když jsem ještě působil v Zábědově. Už tehdy jsem usilovně pátral a hledal lokalitu, kde by má vysněná pláž mohla vzniknout. A protože mé nároky na místo byly veliké, tak teprve v roce 1999 jsem našel ideální oblast ve Skřivanech," zavzpomínal Mirek Tupec s tím, že poprvé se pláž otevřela 6. ledna 2001 na břehu místní vodní nádrže. „Naše pláž se tak stala vůbec první veřejnou a lidovou pláží ve střední Evropě v novém tisíciletí," dodal amatérský cimrmanolog.

Jelikož se jeho idea ujala, začala se po několika skřivanských ročnících pláž potulovat po líbezném kraji Pocidliní. Usídlila se v Králíkách, ve Starém Bydžově a posléze i v Měníku. „Už teď však mohu slíbit, že v roce její plnoletosti se opět podívá do místa svého vzniku, tedy do Skřivan," uvedl Mirek Tupec, který by rád při dvacátém výročí navštívil se svým nápadem i Hradec Králové, kde Jára Cimrman, dle prvotního oznámení rozhlasové nealkoholické vinárny U Pavouka, pracoval jako řidič parního válce.

Horké přípravy

Po zavzpomínání se Mirek Tupec lehkým a pohodovým tempem vrhl do vody Haltýře, kde si to spolu s dalšími kolegy náramně užíval a při pohledu na něj se zdálo, že jde o zdatného otužilce. I když tam stál jen po kolena. Toto zdání však nakonec sám vyvrátil: „Byly činěny přečetné dotazy z řad tlače i tisku, jakým způsobem se otužuji a připravuji. Tady mohu zodpovědně prohlásit, že na takovou akci jsem se celý rok důsledně vůbec nepřipravoval. Respektive připravoval jsem se tak, že jsem si každý večer dával horkou sprchu." S podobnou filosofií přistoupila k mrazivým vodním radovánkám i Iva Bičišťová, která však s ledovou vodou problémy také neměla. Jen jí zamrzl opalovací krém.

„To byl velký hendikep, ale bylo to lepší než v loňském roce, kdy jsem tu byla poprvé a ztratila jsem v Haltýři botu," zavzpomínala na svoji premiéru Iva Bičišťová.