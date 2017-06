Smrt pod Bílou věží. Po roce znovu

Hradec Králové - V sobotu se skokem z Bílé věže rozhodla skoncovat se životem pětadvacetiletá žena. Jedná se o druhé neštěstí od znovuotevření památky.

Bílá věž v Hradci Králové. Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Třináct měsíců poté, co se rozhodl skokem z hradecké Bílé věže skoncovat se životem pětačtyřicetiletý muž, se ke stejnému kroku tuto sobotu odhodlala i o dvacet let mladší žena.

„Byl to docela šok. Tu ženu si pamatuji docela zřetelně, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by měla nějaké sebevražedné sklony. Zkrátka normální návštěvnice," vzpomínal na poslední setkání s mladou ženou pokladní z hradecké dominanty. „Víc vám ale říct nemohu. Policie případ stále prošetřuje," dodal mladý pokladník, podle kterého by případné zábrany, o nichž město uvažovalo po loňské sebevraždě, novému sebevražednému pokusu stejně nezabránily.

Stejného názoru je i hradecký primátor Zdeněk Fink: „Jde samozřejmě o velmi smutnou záležitost. Vzít si život v jakékoli situaci vyžaduje velkou odvahu a žádná opatření na Bílé věži rozhodnutí dotyčného nezmění, jen to udělá jinak a jinde. Kamery na ochozu skoku z věže nezabrání, sítě by zážitek z vyhlídky zase znehodnotily běžným návštěvníkům."

Bílá věž byla znovu svědkem tragického skoku z ochozu

Primátor také připomněl, že k žádné nešťastné události kvůli nepozornosti nebo nevhodnému chování na věži za poslední desítky let nedošlo. „Sítě by navíc musely být vzhledem k tradičním ohňostrojům jednoduše demontovatelné," dodal první muž hradecké radnice.

Toho, že víkendová tragická událost výrazně poznamená chod a provoz věže, se obávají i lidé bydlící v její bezprostřední blízkosti.

„Obávám se, že je jasné, že věž půjde do sítě nebo mříží. Hrozně mě ta událost mrzí," prozradila žena bydlící několik metrů od hradecké dominanty. Zároveň se obává, aby se nenaplnilo rčení, že příklady táhnou.

V květnu minulého roku se skokem z Bílé věže rozhodl ukončit svůj život pětačtyřicetiletý muž.



V letech 2000 a 2014 se podobné pokusy naštěstí podařilo včas zastavit.

Když jiné řešení neexistuje

Podle psychologa Jana Laška není jednoduché hledat univerzální motivy takto tragického činu.

„Důvodů mohou být miliardy. Jsou to důvody vždy nesmírně subjektivní. A někdy pro okolí „naprosto nepochopitelné". Ale pro toho člověka momentálně žádné jiné řešení neexistuje," uvedl Lašek. Přestože je podle odborníka celý proces psychologicky složitější, je jisté, že mladá žena byla rozhodnuta svůj život s jistotou ukončit. A to právě proto, že zvolila skok z nejvyšší hradecké stavby.

„Období v tom nemusí nutně hrát roli, ale jde především o subjektivní zážitek a jeho neřešitelnost. Může k tomu dojít před Vánoci stejně jako uprostřed července," dodal Lašek.

Pro očité svědky tragické události to pak v prvním okamžiku může znamenat obrovský šok. Nicméně podle odborníka by takové „nechtěné svědectví" nemělo mít z dlouhodobého hlediska na psychiku lidí výraznější vliv.

Mladá žena se rozhodla ukončit svůj život v sobotu dopoledne kolem půl jedenácté. „Na místo vyjela policejní hlídka a záchranáři, kteří u 25leté ženy konstatovali smrt. Policisté na místě nezjistili cizí zavinění a nařídili zdravotní pitvu," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová s tím, že za loňský rok spáchalo sebevraždu na Hradecku 24 lidí, v letošním roce již sedm.